Neymar ganó un torneo de póker en Brasil y cobró una impactante suma de dinero
El astro brasileño se impuso de madrugada en un certamen disputado en San Pablo tras superar a un amigo en la mesa final.
Neymar Jr. se consagró campeón de un importante torneo de póker, en una definición que se extendió hasta cerca de las 2:00 de la madrugada de este sábado en San Pablo, donde obtuvo un premio de 380.000 reales (poco más de 63.000 dólares).
La competencia reunió 121 inscripciones en el hotel WTC Sheraton de la capital paulista y tuvo como subcampeón a Gil Cebola, amigo de larga data del delantero, quien llegó con él a la instancia decisiva.
La palabra de Neymar y el regreso a Santos
Tras imponerse en la mesa final, el futbolista expresó su alegría por el triunfo y destacó el vínculo con el entorno del certamen en declaraciones recogidas por Globo Esporte: "Muy feliz, sensación increíble. Espero que sea el primero de muchos aquí en el BSOP. Es un torneo que vengo jugando hace años y estar aquí es una alegría, encuentro a los amigos, personas en quienes me reflejo en el póquer, aquellos que me enseñaron. Lograr mi primer torneo es mucha felicidad".
Luego de la premiación, Neymar dejó San Pablo y regresó a su residencia en la Baixada Santista, con su reaparición prevista en el CT Rei Pelé, centro de entrenamiento del Santos, de cara al compromiso del lunes.
Lo que viene para el equipo paulista
El Santos recibirá a Gremio este lunes a las 21:00 en el estadio Morumbí por la 36ª fecha del Campeonato Brasileño. El conjunto dirigido por Cuca suma 50 puntos y marcha octavo, a cuatro unidades del sexto lugar que ocupa Bahía y que otorga clasificación directa a la próxima Copa Libertadores.
El cruce ante Gremio tiene un condimento especial: el equipo de Porto Alegre ya aseguró un cupo en la Libertadores como finalista de la Copa de Brasil, pero pelea en zona de descenso en la Serie A; si pierde la categoría, esa plaza pasaría a un club del Brasileirão y ampliaría a siete los boletos continentales, lo que beneficiaría a Santos. Además, un triunfo del elenco paulista dejaría a Gremio en descenso a falta de dos fechas para el cierre.
Para este partido, Cuca no podrá contar con el volante Gustavo Henrique —suspendido por acumulación de amarillas ante Coritiba—, aunque tiene altas chances de recuperar al mediocampista Gabriel Bontempo, quien volvió con molestias en la cadera tras estar con la selección brasileña. En la temporada actual, Neymar acumula 10 goles y ocho asistencias en 28 partidos (con 12 amarillas) y en su historial general con Santos suma 157 tantos y 79 asistencias en 281 encuentros en dos etapas.
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