El cruce ante Gremio tiene un condimento especial: el equipo de Porto Alegre ya aseguró un cupo en la Libertadores como finalista de la Copa de Brasil, pero pelea en zona de descenso en la Serie A; si pierde la categoría, esa plaza pasaría a un club del Brasileirão y ampliaría a siete los boletos continentales, lo que beneficiaría a Santos. Además, un triunfo del elenco paulista dejaría a Gremio en descenso a falta de dos fechas para el cierre.

Para este partido, Cuca no podrá contar con el volante Gustavo Henrique —suspendido por acumulación de amarillas ante Coritiba—, aunque tiene altas chances de recuperar al mediocampista Gabriel Bontempo, quien volvió con molestias en la cadera tras estar con la selección brasileña. En la temporada actual, Neymar acumula 10 goles y ocho asistencias en 28 partidos (con 12 amarillas) y en su historial general con Santos suma 157 tantos y 79 asistencias en 281 encuentros en dos etapas.