La historia de Resistencia, Esperança y Paris

Resistencia fue rescatada en 2018 por militantes que permanecían en el campamento frente a la sede donde Lula estuvo detenido en Curitiba, donde pasó a formar parte del entorno cotidiano antes de ser adoptada por el mandatario y su esposa, Rosângela "Janja" da Silva, tras recuperar la libertad.