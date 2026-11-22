Lula presentó a sus perras Resistencia, Esperança y Paris y repasó cómo llegaron a su familia
El presidente de Brasil mostró a sus mascotas en redes y recordó las historias de cada una.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, protagonizó un video publicado en redes sociales junto a sus tres perras: Resistencia, Esperança y Paris. El mandatario contó la historia de cada una.
En las imágenes, Lula aparece conversando y jugando con los animales, alzando a Resistencia y luego señalando a Esperança y a Paris mientras responde algunas preguntas.
El mandatario destaca el carácter dócil de las tres y recuerda que Resistencia, la más conocida, apareció cuando era muy chica y vivió en el campamento montado en Curitiba mientras él estaba preso.
La historia de Resistencia, Esperança y Paris
Resistencia fue rescatada en 2018 por militantes que permanecían en el campamento frente a la sede donde Lula estuvo detenido en Curitiba, donde pasó a formar parte del entorno cotidiano antes de ser adoptada por el mandatario y su esposa, Rosângela "Janja" da Silva, tras recuperar la libertad.
Esperança llegó a la familia presidencial en mayo de 2024 luego de haber sido rescatada en Rio Grande do Sul, mientras que Paris es otra perra mestiza adoptada previamente por Janja.
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