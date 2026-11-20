La internación se produce mientras Bolsonaro cumple una condena de 27 años de cárcel bajo la modalidad de arresto domiciliario, pena impuesta por la Justicia tras hallarlo culpable de participar en una trama golpista luego de los comicios presidenciales de 2022.

Cabe recordar que los problemas gastrointestinales del exgobernante brasileño son recurrentes desde septiembre de 2018, cuando sufrió una grave puñalada en el abdomen durante un acto de campaña electoral, episodio que le dejó secuelas crónicas y lo obligó a pasar por el quirófano en reiteradas oportunidades a lo largo de los últimos años.