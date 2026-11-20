Internaron de urgencia a Jair Bolsonaro tras sufrir una "obstrucción intestinal casi completa"
El expresidente brasileño, quien cumple arresto domiciliario tras ser condenado por intento de golpe de Estado, debió ser trasladado de emergencia.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado este viernes en un centro médico de Brasilia tras sufrir un severo cuadro abdominal. Según confirmó su hijo Carlos, los médicos diagnosticaron una obstrucción intestinal "casi completa", motivo por el cual el exmandatario permanece bajo observación y cuidado médico en el hospital DF Star.
La emergencia se desató luego de que el exjefe de Estado comenzara a experimentar fuertes dolores en la zona abdominal. Tras ser trasladado al sanatorio y sometido a los estudios médicos correspondientes, el equipo profesional determinó la gravedad de la obstrucción.
Qué informó Carlos, uno de los hijos de Jair Bolsonaro
A través de su cuenta oficial en la red social X, Carlos Bolsonaro relató el impacto que le provocó ver el estado de su padre y dio cuenta de la rapidez con la que se deterioró su salud: "Estoy con mi padre en la habitación inicial. La primera impresión fue horrible. Dilatación abdominal extremadamente exagerada, causando extrañeza".
En ese sentido, explicó que apenas 48 horas antes no había señales de alarma: "Desde mi visita el miércoles, el cuadro era completamente diferente, cuando todo parecía normal. La evolución del cuadro ocurrió en pocas horas. Después de exámenes y estudios, se constató obstrucción intestinal casi completa, y está siendo medicado para el dolor y tentativa inicial de reversión del cuadro sin necesidad de acción invasiva".
El hijo del exmandatario también aseguró que se encuentra acompañándolo de manera permanente durante la internación —"duermo con él y lo acompaño en todo momento"—, en un contexto familiar particular, ya que sus hermanos Flávio, excandidato presidencial, y Eduardo residen actualmente autoexiliados en Estados Unidos.
La internación se produce mientras Bolsonaro cumple una condena de 27 años de cárcel bajo la modalidad de arresto domiciliario, pena impuesta por la Justicia tras hallarlo culpable de participar en una trama golpista luego de los comicios presidenciales de 2022.
Cabe recordar que los problemas gastrointestinales del exgobernante brasileño son recurrentes desde septiembre de 2018, cuando sufrió una grave puñalada en el abdomen durante un acto de campaña electoral, episodio que le dejó secuelas crónicas y lo obligó a pasar por el quirófano en reiteradas oportunidades a lo largo de los últimos años.
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