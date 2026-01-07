Un guiño que ilusiona a Núñez: Lucas Beltrán no cerró la puerta a un regreso a River
El delantero, hoy en el Valencia, reconoció que un llamado del club que lo formó sería difícil de rechazar y volvió a encender la ilusión de los hinchas.
En medio de un mercado de pases donde River analiza alternativas para reforzar su ofensiva, el nombre de Lucas Beltrán volvió a ganar protagonismo. El delantero, actualmente cedido en el Valencia, habló públicamente sobre la posibilidad de regresar al club de Núñez y dejó una frase que resonó fuerte entre los hinchas: no descartó volver si recibe un llamado, y admitió que decir que no sería muy complicado.
Beltrán aclaró que, por el momento, no existieron contactos formales ni gestiones concretas para un eventual regreso. Sin embargo, sus palabras bastaron para reinstalar el tema en la agenda riverplatense. “Desde River no me llamaron para volver. Si me llaman, lo voy a pensar, pero es difícil decirle que no a River”, expresó en una charla informal que rápidamente se viralizó y generó repercusión.
El contexto deportivo del delantero explica parte de ese escenario. Beltrán pertenece a la Fiorentina, con contrato vigente hasta mediados de 2028, pero actualmente se encuentra a préstamo en el Valencia. Su paso por el club español no terminó de consolidarse como se esperaba: en seis meses disputó 16 partidos oficiales, acumuló 672 minutos y marcó apenas dos goles. Si bien comenzó a sumar más continuidad en los últimos encuentros, todavía no logró afirmarse como titular indiscutido.
En un Valencia que pelea por alejarse de la zona baja de LaLiga, la competencia por un lugar en el ataque es intensa. El goleador alterna en la consideración del cuerpo técnico con jugadores como el belga Largie Ramazani, mientras que Hugo Duro aparece como la referencia ofensiva principal. En ese marco, el delantero argentino busca aprovechar cada oportunidad para ganar terreno y confianza.
Más allá del presente, el vínculo emocional con River sigue intacto. Beltrán surgió de las inferiores del club, se formó en Núñez y fue protagonista en un ciclo exitoso antes de su salida al fútbol europeo. Esa historia pesa, y el propio jugador lo reconoció al hablar de sus sueños personales. “Tengo dos sueños muy grandes: ganar la Libertadores con River y ser capitán del club”, confesó, dejando en claro que el lazo con la institución va más allá de lo profesional.
El delantero explicó que su carrera la vive “día a día” y que no puede asegurar qué sucederá en el futuro. Sin embargo, también señaló que el regreso de varios ex compañeros en los últimos años demuestra el poder de seducción que mantiene River bajo la conducción de Marcelo Gallardo. Ese factor, sumado a la identificación con el club, hace que la posibilidad de volver siempre esté latente.
Por ahora, no hay negociaciones en marcha ni un escenario concreto que acerque a Beltrán nuevamente a Núñez. Pero sus declaraciones alcanzaron para alimentar una ilusión que nunca desaparece del todo: la de ver otra vez al delantero con la Banda Roja cruzándole el pecho, defendiendo el lugar donde se formó y al que, al menos desde lo emocional, nunca terminó de irse.
