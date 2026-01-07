Un guiño que ilusiona a Núñez: Lucas Beltrán no cerró la puerta a un regreso a River

lucas beltran fiorentina.jpg

El delantero explicó que su carrera la vive “día a día” y que no puede asegurar qué sucederá en el futuro. Sin embargo, también señaló que el regreso de varios ex compañeros en los últimos años demuestra el poder de seducción que mantiene River bajo la conducción de Marcelo Gallardo. Ese factor, sumado a la identificación con el club, hace que la posibilidad de volver siempre esté latente.

Por ahora, no hay negociaciones en marcha ni un escenario concreto que acerque a Beltrán nuevamente a Núñez. Pero sus declaraciones alcanzaron para alimentar una ilusión que nunca desaparece del todo: la de ver otra vez al delantero con la Banda Roja cruzándole el pecho, defendiendo el lugar donde se formó y al que, al menos desde lo emocional, nunca terminó de irse.