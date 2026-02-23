Un hincha expuso a Facundo Colidio en River: 11 toques, 11 errores en la derrota ante Vélez

En ese contexto, uno de los apuntados fue Facundo Colidio. El delantero, que volvió a ser titular y disputó los 90 minutos, tuvo una actuación que generó fuertes críticas. Si bien el entrenador realizó variantes obligadas por molestias físicas en otros futbolistas, la sensación fue que el ex Tigre podría haber dejado el campo antes, ya que su rendimiento contrastó con la leve mejoría que mostró el equipo en el complemento.