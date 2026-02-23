Un hincha expuso a Facundo Colidio en River: 11 toques, 11 errores en la derrota ante Vélez
Un usuario de redes sociales registró cada intervención del delantero en el primer tiempo y el informe encendió aún más el debate sobre su rendimiento.
River sufrió un nuevo golpe en el Torneo Apertura 2026 tras perder 1-0 frente a Vélez en el estadio José Amalfitani, por la sexta fecha. El único tanto del encuentro lo marcó Manuel Lanzini y dejó al equipo de Marcelo Gallardo envuelto en cuestionamientos, tanto por el resultado como por el funcionamiento colectivo, especialmente durante un primer tiempo de bajo vuelo futbolístico.
En ese contexto, uno de los apuntados fue Facundo Colidio. El delantero, que volvió a ser titular y disputó los 90 minutos, tuvo una actuación que generó fuertes críticas. Si bien el entrenador realizó variantes obligadas por molestias físicas en otros futbolistas, la sensación fue que el ex Tigre podría haber dejado el campo antes, ya que su rendimiento contrastó con la leve mejoría que mostró el equipo en el complemento.
La polémica se intensificó cuando un usuario de X identificado como @RG5Ly publicó un detalle minucioso de cada intervención de Colidio en el primer tiempo. Según ese registro, el atacante tocó la pelota en once oportunidades y en todas ellas terminó en error: controles defectuosos, pérdidas, intentos fallidos de remate y decisiones equivocadas en los últimos metros. El informe se viralizó rápidamente y alimentó el malestar de parte de los hinchas.
Más allá de los números, lo que más se le cuestiona al delantero es su actitud en el campo. Se lo observa con poca intensidad para presionar, escasa participación en el juego aéreo y limitada predisposición para disputar pelotas divididas. Su aporte ofensivo tampoco logra compensar esas falencias: su último gol data del 21 de julio de 2025, una sequía que agrava el análisis.
La contracara fue Joaquín Freitas. El juvenil de 19 años, que no había sido parte de la pretemporada, ingresó en el primer tiempo por la salida de Juan Fernando Quintero debido a una molestia muscular. Si bien cometió imprecisiones propias de la edad, mostró energía, compromiso y carácter. Peleó cada balón, buscó asociarse y hasta evidenció enojo por el desarrollo del partido. Esa actitud marcó una diferencia evidente respecto al surgido en Boca Predio.
Con el equipo sin respuestas claras y el futuro inmediato cargado de exigencias, la figura del delantero queda en el centro del debate. En un momento donde cada detalle cuenta, el contraste entre la pasividad de uno y el ímpetu del otro dejó una imagen contundente en una noche que profundizó las dudas en Núñez.
