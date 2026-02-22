Unión festejó en casa y se metió en zona de clasificación tras vencer a Aldosivi
Con un gol de Cristian Tarragona en el complemento, el Tatengue se impuso 1-0 en el 15 de Abril y volvió a sumar de a tres en el Torneo Apertura.
Unión de Santa Fe logró un triunfo clave ante Aldosivi al imponerse por 1-0 en el estadio Estadio 15 de Abril, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El único tanto de la noche fue obra de Cristian Tarragona, quien apareció en el momento justo para romper un partido que hasta entonces había sido equilibrado y con pocas situaciones claras.
El encuentro tuvo un arranque trabado, con ambos equipos priorizando el orden defensivo. Recién a los 30 minutos del primer tiempo el local logró inquietar con una acción individual de Mateo Del Blanco, que avanzó desde la banda izquierda hacia el centro y sacó un remate que pasó muy cerca del arco rival. Poco después, a los 34, Lautaro Vargas desbordó por derecha tras dejar en el camino a varios defensores y asistió a Julián Palacios, cuyo disparo terminó en las manos de Axel Werner.
Antes del descanso, a los 39 minutos, una buena combinación ofensiva incluyó un pase de taco de Marcelo Estigarribia que dejó a Tarragona en posición de remate. El delantero probó desde la medialuna, pero nuevamente Werner respondió con seguridad. Aldosivi también contó con una chance clara en el inicio del complemento: un envío largo dejó mano a mano a Nicolás Cordero, quien definió fuerte al primer palo, aunque su remate se fue desviado.
La diferencia llegó a los 22 minutos de la segunda mitad. Misael Aguirre envió un centro desde la derecha que se desvió en un defensor, tomó altura y cayó cerca del poste derecho. Werner quedó descolocado y Tarragona aprovechó el rebote para empujar la pelota a la red. Ese tanto terminó siendo decisivo en un duelo que no ofreció demasiadas emociones.
Sobre el cierre, Unión pudo ampliar la ventaja con una jugada en la que Diego Armando Díaz asistió a Brahian Cuello, quien controló y remató por encima del travesaño. No hubo más sobresaltos y el conjunto dirigido por Leonardo Madelón celebró tres puntos que lo depositan en el octavo lugar de la Zona A con ocho unidades, en puestos de clasificación.
Por su parte, el equipo de Guillermo Farré continúa complicado: suma apenas tres puntos en la Zona B y permanece en el fondo también en la tabla de promedios. En la próxima jornada, Unión visitará a Sarmiento de Junín el jueves 26 a las 17.15, mientras que Aldosivi tendrá descanso debido a la postergación de su cruce ante Argentinos Juniors, que disputará la Copa Libertadores 2026.
Formaciones del encuentro
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña; Mateo Del Blanco, Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
- Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González o Guillermo Enrique, Nicolás Salazar, Joaquín Novillo, Fernando Román o Lucas Rodriguez; Esteban Rolón; Roberto Bochi, Federico Gino, Alan Sosa; Junior Arias y Nicolás Cordero. DT: Guillermo Farré.
Unión vs. Aldosivi: mirá el resumen
