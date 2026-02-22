Unión festejó en casa y se metió en zona de clasificación tras vencer a Aldosivi

El encuentro tuvo un arranque trabado, con ambos equipos priorizando el orden defensivo. Recién a los 30 minutos del primer tiempo el local logró inquietar con una acción individual de Mateo Del Blanco, que avanzó desde la banda izquierda hacia el centro y sacó un remate que pasó muy cerca del arco rival. Poco después, a los 34, Lautaro Vargas desbordó por derecha tras dejar en el camino a varios defensores y asistió a Julián Palacios, cuyo disparo terminó en las manos de Axel Werner.