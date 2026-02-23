Vuelve la Fórmula 1 con Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia: días y horarios
El piloto argentino debutará como titular desde la primera fecha con Alpine en Melbourne. Todo lo que tenés que saber sobre la primera carrera del año 2026.
La Fórmula 1 pondrá primera en 2026 con el tradicional Gran Premio de Australia y tendrá un atractivo especial para el público argentino: el estreno de Franco Colapinto como titular desde el inicio de la temporada con Alpine F1 Team. Luego de una intensa pretemporada en Baréin y ensayos privados en Barcelona, el piloto de 22 años afrontará su primer campeonato completo en la Máxima. El escenario será el clásico Circuito Albert Park, en Melbourne.
El argentino acumuló 352 giros en los test de Baréin, equivalentes a 2452 kilómetros, al mando del nuevo A526. Su mejor registro fue 1:33.818 en Sakhir, mientras que su compañero Pierre Gasly marcó 1:33.421. Ambos quedaron lejos del mejor tiempo global, logrado por Charles Leclerc con Ferrari (1:31.992), pero el equipo mostró solidez para ubicarse en el segundo pelotón.
“Es difícil saber dónde estamos. Hay una diferencia muy grande con los primeros cuatro equipos (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari), después estamos ahí. Veremos cómo va cuando se ponga todo un poco más serio en Australia, pero con ganas de que llegue y ver cómo estamos en realidad. Mercedes seguramente tiene algo guardado y eso nos va a venir bien”, expresó el argentino en diálogo con ESPN.
La temporada 2026 marca el inicio de una nueva era reglamentaria impulsada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Formula One Management. Los autos serán más livianos (770 kilos), más cortos y angostos, con una distribución de potencia híbrida 50/50 entre motor térmico y eléctrico, alcanzando cerca de 1.000 caballos de fuerza. Desaparece el DRS y se implementa la aerodinámica activa junto al Manual Override Mode (MOM), que otorgará potencia adicional bajo ciertas condiciones.
Con este contexto técnico renovado y tras haber reemplazado en 2024 a Logan Sargeant en Williams antes de asumir en Alpine en 2025, Colapinto afronta el desafío más importante de su carrera. Australia será la primera medida real para evaluar el potencial del equipo y las aspiraciones del argentino en una temporada que promete cambios profundos y máxima competitividad.
Debido a la diferencia horaria, la actividad comenzará el jueves 5 de marzo a las 22:30 de Argentina con la primera práctica libre. La FP2 se desarrollará en la madrugada del viernes a las 2.00, mientras que la tercera sesión será el viernes por la noche (22:30). La clasificación arrancará el sábado 7 a las 02:00 y la carrera principal, pactada a 58 vueltas, se largará el domingo 8 a la 1.00 de la madrugada.
Jueves 5 de marzo
- Práctica Libre 1: 22.30
Viernes 6 de marzo
- Práctica Libre 2: 02.00
- Práctica Libre 3: 22.30
Sábado 7 de marzo
- Clasificación: 02.00
Domingo 8 de marzo
- Carrera principal a 58 vueltas: 01.00
Días y horarios de las 30 carreras (contando Sprints) de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01.00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00.00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04.00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02.00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12.00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14.00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08.00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07.00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08.00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06.00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09.00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 01.00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00
