Vuelve la Fórmula 1 con Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia: días y horarios

Arranca la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia

Debido a la diferencia horaria, la actividad comenzará el jueves 5 de marzo a las 22:30 de Argentina con la primera práctica libre. La FP2 se desarrollará en la madrugada del viernes a las 2.00, mientras que la tercera sesión será el viernes por la noche (22:30). La clasificación arrancará el sábado 7 a las 02:00 y la carrera principal, pactada a 58 vueltas, se largará el domingo 8 a la 1.00 de la madrugada.

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22.30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 02.00

Práctica Libre 3: 22.30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02.00

Domingo 8 de marzo

Carrera principal a 58 vueltas: 01.00

Días y horarios de las 30 carreras (contando Sprints) de la Fórmula 1 en 2026

Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01.00 Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00.00 Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04.00 Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02.00 Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12.00 Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14.00 Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00 Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00 Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00 Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00 Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00 Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00 Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00 Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08.00 Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00 Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00 Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00 Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07.00 Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00 Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00 Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00 Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08.00 Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06.00 Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09.00 Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00 Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00 Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00 Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 01.00 Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00 Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00