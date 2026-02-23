Otra baja en Boca: Juan Barinaga se lesionó y Úbeda convocó a un juvenil muy pedido

weigandt

El lugar que dejó Luis Advíncula fue heredado por Barinaga, que ante su bajo rendimiento y posterior lesión, terminó perdiendo el puesto con Marcelo Weigandt, quien volvió a ser considerado tras su paso por Inter Miami. En tanto, Lucas Blondel tiene casi cerrado un préstamo a Huracán, donde volvería a ser dirigido por Diego Martínez, luego de no tener minutos.

En un torneo donde no hay margen de error, el conjunto que comanda el presidente Juan Román Riquelme buscará avanzar de fase y comenzar a consolidar el equipo bajo la conducción de Úbeda, mientras sigue atento a la evolución física de sus jugadores.