Otra baja en Boca: Juan Barinaga se lesionó y Úbeda convocó a un juvenil muy pedido
El lateral derecho sufrió un desgarro en la práctica dominical y no estará en el duelo por la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.
El plantel de Boca sufrió una baja sensible en la antesala del viaje a Salta. Juan Barinaga padeció un desgarro durante el entrenamiento del domingo por la mañana en el predio de Ezeiza y quedó automáticamente descartado para el compromiso por Copa Argentina 2026. La lesión obligó al cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda a reconfigurar la nómina de futbolistas disponibles.
Ante la ausencia del lateral derecho, el entrenador decidió incluir al juvenil Dylan Gorosito en la lista de 25 jugadores que volará el lunes a las 13 rumbo al norte del país. El Xeneize enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final del certamen, en un encuentro programado para el martes a las 21:15 en el estadio Padre Ernesto Martearena.
La oportunidad representa un paso importante para Gorosito, quien podría sumar minutos en un contexto oficial. Mientras se espera la confirmación oficial de la lista completa, hay nombres que ya están asegurados. Uno de ellos es el delantero Adam Bareiro, reciente incorporación que firmó contrato el viernes y tuvo su primera práctica al día siguiente. El atacante arribó con continuidad, por lo que no se descarta que pueda ocupar un lugar entre los suplentes y aportar variantes en ofensiva.
Otra noticia positiva en el parte médico es la recuperación de Ander Herrera. El mediocampista español dejó atrás la ruptura fibrilar de grado 1 en el músculo recto anterior del muslo derecho que sufrió el 8 de febrero en el duelo frente a Vélez. Tras completar la rehabilitación, está en condiciones de reaparecer y sumarse a la convocatoria.
Weigandt se afianza En Boca y Blondel está con un pie afuera
De este modo, el club de la Ribera afrontará el compromiso copero con una mezcla de contratiempos y buenas noticias. La lesión del exfutbolista de Belgrano de Córdoba obliga a rearmar el sector derecho de la defensa, pero la inclusión de refuerzos y la recuperación de piezas clave ofrecen alternativas.
El lugar que dejó Luis Advíncula fue heredado por Barinaga, que ante su bajo rendimiento y posterior lesión, terminó perdiendo el puesto con Marcelo Weigandt, quien volvió a ser considerado tras su paso por Inter Miami. En tanto, Lucas Blondel tiene casi cerrado un préstamo a Huracán, donde volvería a ser dirigido por Diego Martínez, luego de no tener minutos.
En un torneo donde no hay margen de error, el conjunto que comanda el presidente Juan Román Riquelme buscará avanzar de fase y comenzar a consolidar el equipo bajo la conducción de Úbeda, mientras sigue atento a la evolución física de sus jugadores.
