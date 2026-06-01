Realizan una colecta solidaria para ayudar a la familia de Agostina Vega
Vecinos y comerciantes de Córdoba iniciaron una campaña solidaria para colaborar con los gastos del procedimiento mientras avanza la investigación.
Mientras avanza la investigación por el crimen de Agostina Vega en Córdoba, vecinos y comerciantes del barrio General Mosconi iniciaron una colecta solidaria para asistir económicamente a la familia de la adolescente quienes, en medio del profundo dolor, deben lidiar con dificultades para sostener sus ingresos y afrontar futuros gastos.
La iniciativa fue impulsada por Ariel, el remisero que trasladó a Agostina la noche en la que fue vista por última vez y aportó información clave para dar con Claudio Barrelier, el principal sospechoso y único detenido por el asesinato.
Cómo colaborar con la familia de Agostina Vega
Según explicó el remisero, la situación económica de la familia de la joven se volvió compleja desde la desaparición y en medio del dolor, la rotisería de la que dependen permanece cerrada.
“Ellos viven de la rotisería. Hoy en día, si no abrís, no comés. Es complicado de llevar”, señaló Ariel al informar sobre la colecta solidaria. En ese sentido, remarcó que, además de la dolorosa situación, la familia de Agostina todavía tiene que afrontar gastos vinculados al sepelio y otras diligencias que surjan en medio del proceso judicial. “Esto recién empieza”, advirtió.
A esto se le suma que la situación se ve agravada porque Melisa, madre de la joven, permanece internada en el Hospital San Roque.
La colecta se realiza con la autorización del abuelo de Agostina, y de sus familiares. Para quienes deseen colaborar, se habilitó el alias Miguel069, a nombre de Miguel Heredia.
En ese sentido, Ariel destacó la cercanía que mantienen todos los vecinos de la zona, lo que derivó en la organización de esta colecta solidaria: “Nos conocíamos, Miguel había sido remisero años atrás y ahora tiene su emprendimiento, una rotisería. A la madre de la nena también la conozco del barrio, somos vecinos prácticamente porque yo hace diez años que estoy siempre acá en la parada de remises. Acá todos nos conocemos”.
"Hice lo que debía": el testimonio del remisero que llevó a Agostina Vega
Ariel fue el remisero que el sábado 23 de mayo trasladó a Agostina desde el barrio General Mosconi hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en Cofico, donde la esperaba Claudio Barrelier.
El propio remisero fue quien logró identificar rápidamente a la adolescente cuando su foto comenzó a circular en redes sociales a raíz de su búsqueda. De inmediato, el hombre se comunicó con la familia y aportó detalles sobre el lugar donde la había dejado y sobre la persona que la había recibido, información que terminó siendo de gran importancia para la causa.
“Uno no toma dimensión, pero creo que uno tiene la obligación de colaborar, de presentarse y decir lo que uno sabe, lo que pasó, lo que vio”, expresó hoy y con profunda sencillez comentó: “Me felicitan, pero no siento que tengan que hacerlo. Creo que hice lo que debía, nada más”.
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