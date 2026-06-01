Realizan una colecta solidaria para ayudar a la familia de Agostina Vega

A esto se le suma que la situación se ve agravada porque Melisa, madre de la joven, permanece internada en el Hospital San Roque.

La colecta se realiza con la autorización del abuelo de Agostina, y de sus familiares. Para quienes deseen colaborar, se habilitó el alias Miguel069, a nombre de Miguel Heredia.

En ese sentido, Ariel destacó la cercanía que mantienen todos los vecinos de la zona, lo que derivó en la organización de esta colecta solidaria: “Nos conocíamos, Miguel había sido remisero años atrás y ahora tiene su emprendimiento, una rotisería. A la madre de la nena también la conozco del barrio, somos vecinos prácticamente porque yo hace diez años que estoy siempre acá en la parada de remises. Acá todos nos conocemos”.

"Hice lo que debía": el testimonio del remisero que llevó a Agostina Vega

Ariel fue el remisero que el sábado 23 de mayo trasladó a Agostina desde el barrio General Mosconi hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en Cofico, donde la esperaba Claudio Barrelier.

El propio remisero fue quien logró identificar rápidamente a la adolescente cuando su foto comenzó a circular en redes sociales a raíz de su búsqueda. De inmediato, el hombre se comunicó con la familia y aportó detalles sobre el lugar donde la había dejado y sobre la persona que la había recibido, información que terminó siendo de gran importancia para la causa.

“Uno no toma dimensión, pero creo que uno tiene la obligación de colaborar, de presentarse y decir lo que uno sabe, lo que pasó, lo que vio”, expresó hoy y con profunda sencillez comentó: “Me felicitan, pero no siento que tengan que hacerlo. Creo que hice lo que debía, nada más”.