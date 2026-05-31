Antonio Mohamed descartó llegar a Boca y ratificó su continuidad en Toluca

El deseo de dirigir a Boca y la falta de contactos

La aparición de Mohamed entre los posibles candidatos no fue casual. Su trayectoria, los títulos obtenidos en distintos clubes y algunas declaraciones realizadas en el pasado alimentaron las versiones. A fines de 2025, el entrenador había reconocido públicamente su interés en dirigir al conjunto de La Ribera. “Me gustaría tener la chance de dirigir a Boca”, aseguró en una entrevista con TyC Sports.

En aquella oportunidad también explicó que nunca existió un acercamiento formal de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. “No me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados, pero de Boca no me llamaron nunca. Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva”, sostuvo.

Por ahora, Mohamed mantiene su foco exclusivamente en Toluca y dejó en claro que su continuidad no está en discusión. Mientras tanto, la dirigencia de Boca sigue analizando alternativas para un puesto clave en un momento deportivo delicado.