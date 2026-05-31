Antonio Mohamed descartó llegar a Boca y ratificó su continuidad en Toluca
Antonio Mohamed fue vinculado a Boca tras la eliminación en la Libertadores, pero aseguró que seguirá en Toluca y recordó que nunca recibió un llamado.
La eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores aceleró la búsqueda de un nuevo entrenador para la segunda parte del año. Con la salida de Claudio Úbeda cada vez más cercana por la finalización de su contrato a fines de junio, comenzaron a surgir distintos candidatos para ocupar el banco de suplentes.
Uno de los nombres que volvió a aparecer fue el de Antonio Mohamed. Sin embargo, el propio técnico argentino se encargó de descartar cualquier posibilidad de una salida inmediata de Toluca. En la previa de la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, que luego terminó conquistando con Toluca tras vencer por penales a Tigres, el Turco fue consultado por los rumores que lo vinculaban con el Xeneize y respondió de manera contundente.
La respuesta de Antonio Mohamed sobre Boca
“No es momento para hablar del futuro. Estoy acá festejando, feliz. Mi cabeza está puesta acá. Estoy muy contento, es un momento de mucha felicidad”, afirmó Mohamed. Luego, ante una consulta directa sobre la posibilidad de dirigir a Boca, reforzó su postura: “Tengo contrato con el club, estoy muy feliz, ya organizamos la pretemporada. Ya organizamos cuándo volvemos a entrenar después de este partido, ya hablamos de planeación del semestre que viene. Así que no hay nada que pensar en otra cosa”.
Las declaraciones tuvieron repercusión en el mundo Boca, donde continúan las especulaciones sobre quién será el próximo entrenador para afrontar un semestre en el que el club tendrá como principal desafío la Copa Sudamericana.
El deseo de dirigir a Boca y la falta de contactos
La aparición de Mohamed entre los posibles candidatos no fue casual. Su trayectoria, los títulos obtenidos en distintos clubes y algunas declaraciones realizadas en el pasado alimentaron las versiones. A fines de 2025, el entrenador había reconocido públicamente su interés en dirigir al conjunto de La Ribera. “Me gustaría tener la chance de dirigir a Boca”, aseguró en una entrevista con TyC Sports.
En aquella oportunidad también explicó que nunca existió un acercamiento formal de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. “No me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados, pero de Boca no me llamaron nunca. Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva”, sostuvo.
Por ahora, Mohamed mantiene su foco exclusivamente en Toluca y dejó en claro que su continuidad no está en discusión. Mientras tanto, la dirigencia de Boca sigue analizando alternativas para un puesto clave en un momento deportivo delicado.
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