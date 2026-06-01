River encontró un escudo desconocido de 1914 y suma una nueva pieza a su rica historia
El hallazgo surgió a partir de un antiguo carnet de socio y aporta nuevos datos sobre los primeros años de la institución de Núñez. El Museo del club anunció el descubrimiento.
En plena celebración por los 125 años de vida institucional, River sumó un hallazgo histórico que despertó el entusiasmo de socios, hinchas e investigadores. El departamento de Museo, Trofeos e Historia del club confirmó el descubrimiento de un escudo que hasta el momento era completamente desconocido para el público y que forma parte de la documentación correspondiente a los primeros años de existencia de la entidad.
La revelación fue realizada a través de los canales oficiales del club, donde se compartieron imágenes y detalles de la pieza encontrada. Según explicaron desde el Millonario, el emblema aparece en el carnet de Esteban Fortunati, una figura fundamental durante los inicios de la institución. Fortunati fue el socio número 4 del club y desempeñó diferentes funciones dirigenciales a lo largo de su historia, incluyendo cargos como vicepresidente, tesorero y vocal.
El escudo descubierto presenta características muy diferentes a las que lo identifican actualmente. Se trata de un diseño circular elaborado bajo una estética vinculada al movimiento Art Nouveau, con letras negras sobre fondo blanco y el nombre de la institución destacado en su interior. La importancia del hallazgo radica en que nunca había sido difundido ni documentado públicamente, por lo que representa una pieza inédita dentro del patrimonio histórico riverplatense.
Desde el Museo destacaron además el papel que tuvo Fortunati en el crecimiento de la entidad durante las primeras décadas del siglo XX. En la comunicación oficial fue definido como “un constante impulsor del crecimiento riverplatense”, resaltando su compromiso con el desarrollo institucional. El documento llegó a manos de los investigadores gracias a la colaboración de Florencia Gilardón, bisnieta del antiguo dirigente, quien se acercó al club con el objetivo de reconstruir parte de la historia de su familia.
La institución también explicó que el acercamiento permitió recuperar información valiosa y fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y los protagonistas que ayudaron a construir la identidad de River. “Este documento histórico fue aportado por Florencia Gilardón, bisnieta de Fortunati, quien se acercó al Museo River para reconstruir parte de su historia familiar y restablecer un vínculo inquebrantable que construyó su bisabuelo hace más de un siglo”, señalaron desde la entidad.
El descubrimiento adquiere un significado especial porque se produce pocos días después de los festejos por el aniversario número 125 del club. De hecho, recientemente River utilizó una camiseta conmemorativa durante un encuentro internacional disputado en el estadio Monumental. Aquella casaca incluía bordado el considerado hasta ahora como el primer escudo de la institución, un monograma con las iniciales “R.P.” que data de 1918.
Con esta nueva evidencia histórica, la entidad de Núñez amplía el conocimiento sobre sus orígenes y suma una pieza de enorme valor documental. El hallazgo no solo enriquece el patrimonio del club, sino que también ofrece una nueva mirada sobre la evolución de los símbolos que acompañaron a una de las instituciones deportivas más importantes de la Argentina a lo largo de más de un siglo de existencia.
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