River encontró un escudo desconocido de 1914 y suma una nueva pieza a su rica historia

La institución también explicó que el acercamiento permitió recuperar información valiosa y fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y los protagonistas que ayudaron a construir la identidad de River. “Este documento histórico fue aportado por Florencia Gilardón, bisnieta de Fortunati, quien se acercó al Museo River para reconstruir parte de su historia familiar y restablecer un vínculo inquebrantable que construyó su bisabuelo hace más de un siglo”, señalaron desde la entidad.

escudo river

El descubrimiento adquiere un significado especial porque se produce pocos días después de los festejos por el aniversario número 125 del club. De hecho, recientemente River utilizó una camiseta conmemorativa durante un encuentro internacional disputado en el estadio Monumental. Aquella casaca incluía bordado el considerado hasta ahora como el primer escudo de la institución, un monograma con las iniciales “R.P.” que data de 1918.

Con esta nueva evidencia histórica, la entidad de Núñez amplía el conocimiento sobre sus orígenes y suma una pieza de enorme valor documental. El hallazgo no solo enriquece el patrimonio del club, sino que también ofrece una nueva mirada sobre la evolución de los símbolos que acompañaron a una de las instituciones deportivas más importantes de la Argentina a lo largo de más de un siglo de existencia.