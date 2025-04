Un histórico se despidió entre lágrimas: Daniel Oldrá dejó Godoy Cruz tras 22 años

La relación entre Oldrá y Godoy Cruz comenzó en 2003 y fue mucho más que la de un simple técnico. A lo largo de los años, el ex defensor desempeñó todo tipo de roles: fue entrenador principal, interino en múltiples ocasiones, coordinador de juveniles y director deportivo. Solo tuvo una breve interrupción en 2004, lo que convierte a su ciclo en una verdadera rareza en el fútbol argentino. “Sé que mucha gente está triste y otra que está contenta, pero espero que me entiendan”, agregó con emoción, dejando en claro que su salida no fue una decisión fácil.

Su último ciclo como DT fue también el más prolongado. Desde abril de 2023 hasta noviembre de 2024, dirigió 78 partidos, con un balance de 31 victorias, 27 empates y 20 derrotas. Bajo su conducción, Godoy Cruz terminó primero en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024 y clasificó a la Copa Sudamericana, aunque no logró coronar la campaña con un título.

Ahora, Oldrá se prepara para un nuevo desafío en Córdoba. Su debut en Instituto será ante Rosario Central, luego enfrentará a Sarmiento y cerrará la fase de grupos del torneo frente a Talleres, en el clásico cordobés que se jugará en el Mario Alberto Kempes.

El mensaje de Godoy Cruz para Daniel Oldrá

"¡GRACIAS, GATO! POR TANTO, POR TODO Tu historia y la de Godoy Cruz están unidas por un lazo que no se puede explicar con palabras. Porque lo tuyo ha sido mucho más que dirigir, jugar o formar. Lo tuyo es amor. Es lealtad. Es pertenencia Siempre estuviste... en las buenas, pero sobre todo en las difíciles. Conocés cada rincón de este club, porque vos también lo ayudaste a construir. Hoy, te toca iniciar una nueva etapa y, desde acá, sólo tenemos una cosa para decirte: GRACIAS. Y hasta pronto... Porque esta siempre va a ser tu casa El más grande de todos. El que es sinónimo de Godoy Cruz. El gran Gato Oldrá...", escribieron desde la cuenta oficial del Tomba.

