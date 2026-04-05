Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Newell's
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Newell's por el Torneo Apertura.
Este domingo a las 20:30, la fecha 13 del Torneo Apertura cierra su jornada con un duelo de equipos heridos. Tanto el "Ferroviario" como la "Lepra" llegan al Estadio Madre de Ciudades con la urgencia de limpiar su imagen tras actuaciones recientes que rozaron el papelón.
El equipo dirigido por Lucas Pusineri busca recuperarse del durísimo 5-0 sufrido ante Estudiantes. A pesar de esa goleada, el conjunto santiagueño se mantiene expectante: con 14 puntos (11° lugar), una victoria en casa los catapultaría directamente a la pelea por ingresar al grupo de los ocho clasificados de la Zona A.
El panorama en Rosario es desolador. La eliminación en Copa Argentina ante los suplentes de Acassuso terminó de dinamitar la paciencia del hincha y dejó a Frank Darío Kudelka en la cuerda floja. "A veces uno se queda sin recursos... si yo me quisiera, vengo y digo 'me voy'", confesó el DT, dejando su futuro en duda.
Al último puesto en la zona (solo 6 puntos) se le suma un vacío de poder tras las renuncias de Roberto Sensini, Fernando Bacci y, recientemente, el vocal Pablo Cerra.
Para el local, es la oportunidad de prenderse en la lucha por los playoffs. Para la visita, es un partido de "vida o muerte" que definirá la continuidad de su entrenador y el rumbo de un equipo que hoy deambula por el fondo de la tabla anual.
Probables formaciones del duelo
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Lucas González; Horacio Tijanovich, Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.
Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Valentino Acuña, Walter Núñez; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.
Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Newell’s
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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