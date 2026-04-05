El mensaje de Edinson Cavani mientras avanza con su recuperación en Boca: "Seguimos"

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La recuperación de Edinson Cavani en Boca y la incertidumbre sobre su regreso

El delantero de 39 años sumó pocos minutos en lo que va de 2026. Ingresó desde el banco ante Platense y disputó 25 minutos, mientras que su última presentación fue el 20 de febrero frente a Racing en La Bombonera, partido en el que jugó 79 minutos. Por el momento no existe un plazo concreto para su retorno a la competencia. Se estima que no estará disponible para el debut en la Copa Libertadores en Santiago de Chile ni tampoco para el Superclásico frente a River en el Estadio Monumental.