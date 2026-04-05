El mensaje de Edinson Cavani mientras avanza con su recuperación en Boca: "Seguimos"
El atacante uruguayo sigue relegado de las canchas y entrena en los gimnasios de Ezeiza. El ‘Matador’ utilizó sus redes sociales para actualizar su estado físico y compartió un mensaje.
Edinson Cavani continúa con su recuperación por una lesión lumbar y compartió un mensaje para los hinchas de Boca en redes sociales. El delantero uruguayo trabaja en el predio de Ezeiza y su regreso a las canchas todavía no tiene una fecha confirmada en la temporada.
La lesión que afecta al uruguayo desde hace varias semanas mantiene en alerta al Xeneize, que aún no puede contar con el delantero en un tramo importante del calendario. El atacante continúa entrenándose de manera diferenciada en el predio de Ezeiza y su regreso sigue siendo una incógnita.
A través de sus redes sociales, el ‘Matador’ mostró parte de su proceso de recuperación física con imágenes en el gimnasio y en el campo de juego. “Seguimos”, escribió Cavani en su cuenta oficial, acompañando la publicación con videos en los que se lo observa realizando trabajos de elongación, ejercicios de velocidad y movimientos con pelota.
La recuperación de Edinson Cavani en Boca y la incertidumbre sobre su regreso
El delantero de 39 años sumó pocos minutos en lo que va de 2026. Ingresó desde el banco ante Platense y disputó 25 minutos, mientras que su última presentación fue el 20 de febrero frente a Racing en La Bombonera, partido en el que jugó 79 minutos. Por el momento no existe un plazo concreto para su retorno a la competencia. Se estima que no estará disponible para el debut en la Copa Libertadores en Santiago de Chile ni tampoco para el Superclásico frente a River en el Estadio Monumental.
El cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda sigue de cerca su evolución y espera poder contar con el delantero en los próximos compromisos locales e internacionales, en una temporada exigente para el conjunto xeneize.
El equipo que planifica Claudio Úbeda para viajar a Santiago de Chile
Luego de la victoria ante Talleres en Córdoba, y con un trajín de nueve partidos sin conocer la derrota, Boca se prepara para su debut en la Copa Libertadores ante Universidad Católica en el Clara Arena. Pensando en el compromiso copero del día martes, el entrenador paró este domingo un posible once para jugar ante la UC con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
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