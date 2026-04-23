Un intruso en plena transmisión: el curioso episodio que sorprendió en la Copa Argentina
Un momento tan inesperado como insólito alteró la televisación del duelo entre Gimnasia y Acassuso, cuando un hincha irrumpió en escena y obligó a modificar la cobertura en vivo.
La Copa Argentina 2026 suele destacarse por su mística particular, esa que combina equipos de distintas categorías y permite la presencia de ambas hinchadas en un mismo estadio. Ese cóctel de emociones, sorpresas y colorido popular muchas veces deja postales únicas. Sin embargo, en el cruce entre Gimnasia de La Plata y Acassuso se vivió una escena que escapó por completo a lo habitual y que rápidamente se volvió viral.
El partido, disputado en el Estadio de Estudiantes de Caseros por los 16avos de final, transcurría con normalidad hasta que, promediando el primer tiempo, la transmisión televisiva comenzó a mostrar imágenes extrañas. Iban 36 minutos cuando la cámara principal perdió estabilidad de manera repentina. Lo que parecía un desperfecto técnico terminó revelando algo mucho más llamativo: un hincha había tomado el control del equipo y aparecía en primer plano, cantando y mirando directamente al lente.
La situación tomó por sorpresa tanto a los televidentes como al equipo de producción. En cuestión de segundos, el director de cámaras reaccionó y ordenó cambiar la toma hacia otra ubicada al ras del campo de juego, evitando que la escena se extendiera. Mientras tanto, el camarógrafo afectado recuperaba el control de su posición, devolviendo la normalidad a la transmisión.
El episodio, aunque breve, dejó en evidencia uno de los costados menos controlados del folklore futbolero. La cercanía del público con algunos sectores operativos, sumada al entusiasmo propio de este tipo de competencias, puede derivar en situaciones inesperadas. En este caso, el intruso no generó daños ni mayores inconvenientes, pero sí protagonizó un momento tan insólito como difícil de prever.
Más allá de la anécdota, el encuentro continuó su curso y terminó inclinándose claramente a favor del Lobo. En el complemento, el equipo platense hizo valer la diferencia de categoría y resolvió el partido con autoridad. Franco Torres abrió el marcador, mientras que Renzo Giampaoli y Nicolás Barros Schelotto ampliaron la ventaja para sellar el 3-0 definitivo.
Con este resultado, el conjunto de La Plata avanzó a los octavos de final, instancia en la que aguardará por el vencedor del duelo entre San Lorenzo y Deportivo Riestra. Sin embargo, más allá de la clasificación, lo ocurrido en la transmisión quedará como una de esas perlitas que solo la Copa Argentina puede ofrecer, donde lo imprevisible siempre tiene lugar.
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