Un intruso en plena transmisión: el curioso episodio que sorprendió en la Copa Argentina

Más allá de la anécdota, el encuentro continuó su curso y terminó inclinándose claramente a favor del Lobo. En el complemento, el equipo platense hizo valer la diferencia de categoría y resolvió el partido con autoridad. Franco Torres abrió el marcador, mientras que Renzo Giampaoli y Nicolás Barros Schelotto ampliaron la ventaja para sellar el 3-0 definitivo.

Con este resultado, el conjunto de La Plata avanzó a los octavos de final, instancia en la que aguardará por el vencedor del duelo entre San Lorenzo y Deportivo Riestra. Sin embargo, más allá de la clasificación, lo ocurrido en la transmisión quedará como una de esas perlitas que solo la Copa Argentina puede ofrecer, donde lo imprevisible siempre tiene lugar.