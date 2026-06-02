Barracas Central vs. Huracán, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV

Huracán, por su parte, tuvo un recorrido algo más positivo aunque también irregular. El Globo logró meterse en los octavos de final del Apertura tras finalizar séptimo en su zona. En esa instancia protagonizó uno de los grandes golpes de la competencia al eliminar a Boca en un encuentro vibrante. Sin embargo, la ilusión duró poco, ya que pocos días después cayó frente a Argentinos Juniors y quedó fuera del certamen en cuartos de final.

El antecedente más reciente entre ambos equipos tampoco ofrece demasiadas pistas sobre lo que puede suceder. Se enfrentaron durante la fase regular del Apertura en el estadio Tomás Adolfo Ducó y protagonizaron un partido discreto que terminó igualado sin goles. Esta vez, la historia será diferente porque no habrá posibilidad de empate que deje a ambos conformes.

Barracas Central vs. Huracán, por la Copa Argentina: probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Demartini, Fernando Tobio, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa; Ivan Guaraz, Dardo Miloc, Iván Tapia; Facundo Bruera y Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insua.

Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Demartini, Fernando Tobio, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa; Ivan Guaraz, Dardo Miloc, Iván Tapia; Facundo Bruera y Norberto Briasco. Huracán: Sebastián Meza; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano; Lucas Blondel, Leonardo Gil, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Óscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Barracas Central vs. Huracán: otros datos

Hora: 21:10.

21:10. Estadio: Julio Humberto Grondona.

Julio Humberto Grondona. Árbitro: Sebastián Zunino.

Sebastián Zunino. TV: TyC Sports.