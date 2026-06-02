Barracas Central vs. Huracán, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV
El Guapo y el Globo se enfrentan en Sarandí con el objetivo de avanzar a los octavos de final y cerrar el semestre con una alegría después de campañas irregulares.
La Copa Argentina 2026 volverá a ofrecer una jornada cargada de tensión cuando Barracas Central y Huracán se enfrenten este lunes desde las 21.10 en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí. El encuentro, correspondiente a los 16avos de final, pondrá cara a cara a dos equipos que atravesaron una primera parte de la temporada con altibajos y que intentarán encontrar en este certamen una oportunidad para cambiar la imagen antes del receso.
El atractivo del compromiso no pasa solamente por la clasificación. El ganador obtendrá el boleto a los octavos de final, instancia en la que ya aguarda Estudiantes luego de su contundente triunfo sobre Rosario Central. Por ese motivo, el choque adquiere una relevancia especial para ambos conjuntos, que necesitan una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de protagonismo durante el segundo semestre del año.
Barracas Central llega a este compromiso después de meses complicados. El conjunto dirigido por el cuerpo técnico del Guapo no logró alcanzar los objetivos que se había planteado al inicio de la temporada. En el Torneo Apertura finalizó en la novena posición de la Zona B y quedó fuera de los playoffs. La derrota ante Banfield en la última fecha terminó de sellar una campaña que dejó más dudas que certezas.
A nivel internacional tampoco pudo encontrar respuestas. En su primera experiencia en una competencia continental, concluyó último en el Grupo G de la Copa Sudamericana. Apenas sumó tres puntos en seis presentaciones y no consiguió registrar ninguna victoria. Además, sufrió varias expulsiones que condicionaron su rendimiento y evidenciaron algunas dificultades para sostener la competitividad en partidos de alta exigencia.
Huracán, por su parte, tuvo un recorrido algo más positivo aunque también irregular. El Globo logró meterse en los octavos de final del Apertura tras finalizar séptimo en su zona. En esa instancia protagonizó uno de los grandes golpes de la competencia al eliminar a Boca en un encuentro vibrante. Sin embargo, la ilusión duró poco, ya que pocos días después cayó frente a Argentinos Juniors y quedó fuera del certamen en cuartos de final.
El antecedente más reciente entre ambos equipos tampoco ofrece demasiadas pistas sobre lo que puede suceder. Se enfrentaron durante la fase regular del Apertura en el estadio Tomás Adolfo Ducó y protagonizaron un partido discreto que terminó igualado sin goles. Esta vez, la historia será diferente porque no habrá posibilidad de empate que deje a ambos conformes.
Barracas Central vs. Huracán, por la Copa Argentina: probables formaciones
- Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Demartini, Fernando Tobio, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa; Ivan Guaraz, Dardo Miloc, Iván Tapia; Facundo Bruera y Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insua.
- Huracán: Sebastián Meza; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano; Lucas Blondel, Leonardo Gil, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Óscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Barracas Central vs. Huracán: otros datos
- Hora: 21:10.
- Estadio: Julio Humberto Grondona.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- TV: TyC Sports.
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