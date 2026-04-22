Acassuso vs. Gimnasia de La Plata, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV
El conjunto de la Primera Nacional y el Lobo se enfrentan por los 16avos de final con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: avanzar en el torneo más federal del país.
Acassuso y Gimnasia de La Plata se verán las caras este miércoles desde las 19 en el Estadio Ciudad de Caseros, en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina. El cruce pondrá frente a frente a dos equipos con recorridos recientes dispares, aunque con la ilusión intacta de seguir avanzando en una competencia que suele ofrecer sorpresas. El ganador del encuentro se medirá en la próxima instancia con quien se imponga en el duelo entre San Lorenzo y Riestra.
El conjunto de San Isidro llega con el envión anímico que significó haber protagonizado uno de los grandes golpes de la fase anterior. En Rafaela, y con una formación alternativa, logró imponerse por 2-0 frente a Newell’s gracias a los tantos de Martín Schlotthauer y Nahuel Petillo. Aquella actuación dejó en claro que puede competir ante rivales de mayor jerarquía, aunque su presente en el campeonato de la Primera Nacional no es el ideal.
En efecto, Acassuso atraviesa una racha negativa en su torneo doméstico, donde acumula cuatro partidos sin victorias, producto de tres caídas y un empate. Esa seguidilla lo dejó en la duodécima posición de la Zona A con apenas 10 puntos, un registro que genera preocupación en el cuerpo técnico y obliga a encontrar respuestas en el corto plazo. Sin embargo, el equipo confía en repetir una actuación sólida como la mostrada en la ronda anterior para volver a sorprender.
Por el lado del Lobo, el panorama es diferente. El platense llega en un momento de recuperación futbolística tras haber atravesado un período complejo que incluyó la derrota como local ante Huracán por 3-0, resultado que derivó en la salida de Fernando Zaniratto. Desde entonces, el equipo experimentó una clara mejoría que se tradujo en tres triunfos consecutivos entre el torneo local y la Copa Argentina.
Bajo la conducción de Ariel Pereyra, logró reordenarse, encontrar funcionamiento y sumar puntos clave. Viene de superar a Camioneros en la instancia anterior de esta competencia y, en el Apertura, consiguió victorias importantes frente a Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto. Estos resultados lo ubicaron en la octava posición con 20 unidades, hoy en zona de clasificación a los playoffs.
Además, Gimnasia sabe que depende de sí mismo para asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo doméstico, ya que aún debe enfrentar a Belgrano como visitante y a Argentinos Juniors en condición de local. En ese contexto, el cruce ante Acassuso aparece como una oportunidad para ratificar su crecimiento y sostener la confianza. Con estilos diferentes y necesidades propias, ambos equipos protagonizarán un duelo atractivo en Caseros.
Acassuso vs. Gimnasia: probables formaciones
- Acassuso: Cesar Atamañuk; Juan Ponce de León o Santiago Borges, Franco Cortés, Bruno Dordoni, Nicolás Stepanovich; Ramiro Reynoso, Nahuel Petillo, David de Stefano, Patricio Pérez; David Escalante, Martín Schlotthauer. DT: Ángel Darío Lema.
- Gimnasia: Nelson Insfran; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Matías Melluso; Mateo Seoane, Lucas Castro, Ignacio Fernández; Juan José Pérez, Marcelo Torres y Franco Torres. DT: Ariel Pereyra.
Acassuso vs. Gimnasia: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Ciudad de Caseros.
- Árbitro: Juan Cruz Robledo.
- TV: TyC Sports.
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