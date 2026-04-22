Acassuso vs. Gimnasia de La Plata, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV

Bajo la conducción de Ariel Pereyra, logró reordenarse, encontrar funcionamiento y sumar puntos clave. Viene de superar a Camioneros en la instancia anterior de esta competencia y, en el Apertura, consiguió victorias importantes frente a Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto. Estos resultados lo ubicaron en la octava posición con 20 unidades, hoy en zona de clasificación a los playoffs.

Además, Gimnasia sabe que depende de sí mismo para asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo doméstico, ya que aún debe enfrentar a Belgrano como visitante y a Argentinos Juniors en condición de local. En ese contexto, el cruce ante Acassuso aparece como una oportunidad para ratificar su crecimiento y sostener la confianza. Con estilos diferentes y necesidades propias, ambos equipos protagonizarán un duelo atractivo en Caseros.

Acassuso vs. Gimnasia: probables formaciones

Acassuso: Cesar Atamañuk; Juan Ponce de León o Santiago Borges, Franco Cortés, Bruno Dordoni, Nicolás Stepanovich; Ramiro Reynoso, Nahuel Petillo, David de Stefano, Patricio Pérez; David Escalante, Martín Schlotthauer. DT: Ángel Darío Lema .

Cesar Atamañuk; Juan Ponce de León o Santiago Borges, Franco Cortés, Bruno Dordoni, Nicolás Stepanovich; Ramiro Reynoso, Nahuel Petillo, David de Stefano, Patricio Pérez; David Escalante, Martín Schlotthauer. . Gimnasia: Nelson Insfran; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Matías Melluso; Mateo Seoane, Lucas Castro, Ignacio Fernández; Juan José Pérez, Marcelo Torres y Franco Torres. DT: Ariel Pereyra.

Acassuso vs. Gimnasia: otros datos

Hora: 19:00.

19:00. Estadio: Ciudad de Caseros.

Ciudad de Caseros. Árbitro: Juan Cruz Robledo.

Juan Cruz Robledo. TV: TyC Sports.