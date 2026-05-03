En la vereda opuesta, Tigre llega sumergido en una crisis profunda en el torneo local, acumulando diez partidos sin victorias tras su reciente caída ante Sarmiento. Sin embargo, el "Matador" encontró un respiro en la Copa Sudamericana al vencer 2-0 a América de Cali, resultado que lo mantiene con chances matemáticas de clasificar. Para meterse en octavos, el conjunto de Victoria está obligado a vencer a Rosario Central y esperar que Huracán y Barracas Central no sumen, dependiendo también de la diferencia de gol para superar al "Globo".

Esta definición llega en el marco de la novena y última fecha de la fase regular, la cual se vio postergada tras el paro dirigencial convocado en marzo ante las denuncias por evasión impositiva contra la AFA.

Con el triunfo de Banfield sobre Barracas, Tigre recuperó algo de esperanza: si logra imponerse en su compromiso y se dan los resultados ajenos, el equipo de los Azules del Norte podría rescatar una temporada que, hasta hace poco, parecía sentenciada.

Alexis Soto a los 38 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el Canalla:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2051025937290965399?s=20&partner=&hide_thread=false HUBO REVISIÓN DEL VAR Y HAY GOL DE SOTO PARA QUE ROSARIO CENTRAL LE GANE A TIGRE #LPFxTNTSports



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Rosario Central vs. Tigre por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Formaciones de Rosario Central vs. Tigre por el Torneo Apertura

Rosario Central: Jorge Broun; Elías Verón, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alexis Soto; Lisandro Duarte, Franco Ibarra, Lucas Ramos, Giovanni Cantizano; Santiago Segovia; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Tigre: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Dabove.

Datos de Rosario Central vs. Tigre