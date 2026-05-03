Rosario Central vs. Tigre por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El "Matador" depende de sí mismo para meterse en octavos de final, en su visita a un "Canalla" ya clasificado pero que quiere terminar lo más arriba posible.
Con objetivos diferentes pero ambos necesitados de una victoria clave, Rosario Central y Tigre chocan este domingo en el Gigante de Arroyito por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido se juega desde las 16 horas, en simultáneo con otros tres encuentros definitorios, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de TNT Sports.
Rosario Central atraviesa un presente envidiable tras asegurar su lugar en los playoffs y encaminar su clasificación en la Copa Libertadores con una contundente goleada 3-0 ante Universidad Central de Venezuela. El encuentro fue histórico por el primer gol de Ángel Di María en el certamen, consolidando el funcionamiento colectivo del equipo de Jorge Almirón.
Pese a este gran momento, la Academia rosarina planea cerrar la fase regular con una alineación alternativa, repleta de juveniles, para preservar a sus figuras de cara a los duelos de eliminación directa.
En la vereda opuesta, Tigre llega sumergido en una crisis profunda en el torneo local, acumulando diez partidos sin victorias tras su reciente caída ante Sarmiento. Sin embargo, el "Matador" encontró un respiro en la Copa Sudamericana al vencer 2-0 a América de Cali, resultado que lo mantiene con chances matemáticas de clasificar. Para meterse en octavos, el conjunto de Victoria está obligado a vencer a Rosario Central y esperar que Huracán y Barracas Central no sumen, dependiendo también de la diferencia de gol para superar al "Globo".
Esta definición llega en el marco de la novena y última fecha de la fase regular, la cual se vio postergada tras el paro dirigencial convocado en marzo ante las denuncias por evasión impositiva contra la AFA.
Con el triunfo de Banfield sobre Barracas, Tigre recuperó algo de esperanza: si logra imponerse en su compromiso y se dan los resultados ajenos, el equipo de los Azules del Norte podría rescatar una temporada que, hasta hace poco, parecía sentenciada.
Alexis Soto a los 38 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el Canalla:
Rosario Central vs. Tigre por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Formaciones de Rosario Central vs. Tigre por el Torneo Apertura
Rosario Central: Jorge Broun; Elías Verón, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alexis Soto; Lisandro Duarte, Franco Ibarra, Lucas Ramos, Giovanni Cantizano; Santiago Segovia; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Tigre: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Dabove.
Datos de Rosario Central vs. Tigre
- Hora: 16.00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Fernando Echenique
- Estadio: Gigante de Arroyito
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario