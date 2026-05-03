Asitencia de Agustín Auzmendi y gol del Chelo Torres para el 1-0 de Gimnasia:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051018278613463153?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GRITALO QUE VALE, CHELO! Marcelo Torres se mostró en el área y la empujó para el primero de Gimnasia vs. Argentinos por el #TorneoApertura.



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Nacho Fernández y una gran definición para poner el 2-0 de Gimnasia:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051035328970895530?s=20&partner=&hide_thread=false PEGÓ OTRA VEZ EL LOBO: Nacho Fernández se filtró en la defensa de Argentinos y marcó el 2-0 de Gimnasia por el #TorneoApertura.



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Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Formaciones de Gimnasia vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Argentinos Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Nicolás Diez.

Datos de Gimnasia vs. Argentinos Juniors