Un titular de Boca no jugará ante Unión porque "está cansado" y es tendencia

Porque informan que Luis Advíncula no jugará el próximo partido de Boca debido a que está cansado pic.twitter.com/j9DQxgyfar — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 28, 2025

Sin embargo, los resultados confirmaron que no presentaba ningún daño físico. A pesar de esto, Diego Monroig, periodista de ESPN, informó en el programa "Equipo F" que no viajará a Santa Fe debido al cansancio. "Ayer le hicieron estudios a Advíncula, que se tomó el posterior izquierdo. No tiene nada. Me dijeron que no viaja porque está cansado", reveló.

La declaración causó sorpresa entre los panelistas y repercutió de inmediato en las redes sociales, donde los hinchas no tardaron en expresar su indignación.

La reacción de los hinchas de Boca ante el "faltazo" de Advíncula ante Unión

En la plataforma X, muchos fanáticos criticaron duramente la decisión. "¿Cansado de qué? ¡Recién empieza el campeonato! Esto es una falta de respeto", comentó un usuario. Otro mensaje ironizó: "JAJAJA, tiene que ser una broma. Nunca más Advíncula en Boca".

En cuanto al resto del plantel, el cuerpo técnico liderado por Fernando Gago dio a conocer la lista de convocados para el enfrentamiento ante Unión. Sin Advíncula, las opciones en la posición de lateral derecho recaerían en Juan Barinaga o Lucas Blondel.

Una por una, todas la bajas de Boca para viajar a Santa Fe

Ander Herrera (desgarro).

Edinson Cavani (prevención).

Luis Advincula (cansancio).

Marcos Rojo (molestia).

Frank Fabra (prevención).

Cristian Lema (puesta a punto física).