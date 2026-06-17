Una figura del Arsenal aprovechó sus vacaciones para conocer la Bombonera

Pero hubo una parada que captó especialmente la atención de los fanáticos del fútbol. Como ocurre con muchas figuras internacionales que visitan el país, Calafiori decidió conocer la Bombonera, uno de los estadios más famosos y reconocidos del planeta. Acompañado por amigos, realizó una recorrida completa por las instalaciones y compartió varios momentos de la experiencia con sus seguidores.

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Durante la visita pudo observar de cerca distintos sectores del estadio, incluyendo el campo de juego y las tribunas que habitualmente albergan a miles de hinchas de Boca. Entre las imágenes difundidas aparecieron tomas del césped renovado y de las populares gradas que identifican al estadio xeneize.

Sin embargo, hubo una fotografía que rápidamente generó repercusión entre los usuarios argentinos. En una de las publicaciones, el defensor apareció tomando mate, una costumbre profundamente arraigada en la cultura local. La imagen provocó numerosos comentarios y bromas entre los hinchas, que celebraron la rápida adaptación del italiano a algunas tradiciones argentinas.

La elección de Buenos Aires como destino de vacaciones no deja de resultar llamativa para un futbolista europeo de primer nivel. Sin embargo, cada vez son más los jugadores internacionales que muestran interés por conocer la cultura futbolera argentina y visitar escenarios históricos como la Bombonera o el Monumental. En el caso de Calafiori, la experiencia parece haber superado las expectativas.