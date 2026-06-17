Una figura del Arsenal aprovechó sus vacaciones para conocer la Bombonera
Riccardo Calafiori, reciente campeón de la Premier Leaguel, eligió Argentina como destino para descansar tras una intensa temporada en Europa.
Mientras gran parte de las figuras internacionales están concentradas en el Mundial 2026, otros futbolistas aprovechan el receso para disfrutar de unas merecidas vacaciones después de una temporada exigente. Ese es el caso de Riccardo Calafiori, defensor del Arsenal y una de las piezas importantes del conjunto londinense, que eligió Buenos Aires como destino para descansar antes de regresar a la actividad.
El zaguero italiano de 24 años viene de vivir meses cargados de emociones en Inglaterra. Formó parte del plantel que consiguió devolver al Arsenal a la cima del fútbol inglés tras más de dos décadas de espera, logrando la conquista de la Premier League. Sin embargo, la temporada también tuvo un sabor amargo debido a la derrota sufrida en la final de la Champions League frente al París Saint-Germain.
Lejos de la competencia internacional y sin participación en la actual Copa del Mundo, Calafiori decidió tomarse unos días para conocer distintos rincones de Argentina. Su presencia comenzó a llamar la atención cuando varios aficionados lo identificaron caminando por las calles porteñas y compartieron imágenes en redes sociales.
Con el correr de las horas, fue el propio futbolista quien confirmó su visita al publicar diversas fotografías y videos en sus cuentas personales. Entre los lugares que eligió recorrer aparecieron algunos de los sitios más tradicionales de la ciudad, como San Telmo y el barrio de La Boca, dos de los puntos turísticos más representativos de Buenos Aires.
Pero hubo una parada que captó especialmente la atención de los fanáticos del fútbol. Como ocurre con muchas figuras internacionales que visitan el país, Calafiori decidió conocer la Bombonera, uno de los estadios más famosos y reconocidos del planeta. Acompañado por amigos, realizó una recorrida completa por las instalaciones y compartió varios momentos de la experiencia con sus seguidores.
Durante la visita pudo observar de cerca distintos sectores del estadio, incluyendo el campo de juego y las tribunas que habitualmente albergan a miles de hinchas de Boca. Entre las imágenes difundidas aparecieron tomas del césped renovado y de las populares gradas que identifican al estadio xeneize.
Sin embargo, hubo una fotografía que rápidamente generó repercusión entre los usuarios argentinos. En una de las publicaciones, el defensor apareció tomando mate, una costumbre profundamente arraigada en la cultura local. La imagen provocó numerosos comentarios y bromas entre los hinchas, que celebraron la rápida adaptación del italiano a algunas tradiciones argentinas.
La elección de Buenos Aires como destino de vacaciones no deja de resultar llamativa para un futbolista europeo de primer nivel. Sin embargo, cada vez son más los jugadores internacionales que muestran interés por conocer la cultura futbolera argentina y visitar escenarios históricos como la Bombonera o el Monumental. En el caso de Calafiori, la experiencia parece haber superado las expectativas.
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