Un juvenil de River, cedido a préstamo, brilló con un golazo y fue el MPV de la final del torneo uruguayo
Sin lugar en el "Millonario", el juvenil argentino fue la gran figura en el aplastante 5-1 de Peñarol ante Montevideo Wanderers por el Torneo Intermedio.
Mientras en Núñez reina la preocupación por una racha adversa que ya se extiende a cinco encuentros sin conocer la victoria en los torneos de la AFA, el talento que supo pulirse en las divisiones inferiores de River brilla con luz propia al otro lado del charco, en la victoria de Peñarol ante Montevideo Wanderers.
Este miércoles, el juvenil Leonel Jaime se transformó en el gran protagonista de la jornada futbolística en Uruguay al liderar a Peñarol hacia una categórica goleada por 5-1, consagrándose campeón de la gran final del Torneo Intermedio.
El pibe de River y una actuación consagratoria en Peñarol
El atacante argentino, que desembarcó en el conjunto mirasol en condición de cedido a préstamo durante el último receso, ratificó en un partido decisivo todo el potencial por el cual era considerado una de las mayores promesas de la cantera riverplatense.
Con desequilibrio constante, participación activa en el circuito ofensivo y un rendimiento superlativo a lo largo de los noventa minutos, Jaime condujo los hilos de la ofensiva aurinegra para destrozar el planteo rival. Su descollante producción dentro del campo de juego le valió ser distinguido de manera indiscutida con el premio al MVP (Jugador Más Valioso) de la final.
La consagración rutilante del delantero expone un fenómeno ineludible del último mercado de pases, donde varios de los proyectos más interesantes de las inferiores del club de Núñez debieron hacer las valijas y buscar continuidad futbolística en el exterior ante la falta de lugar en el primer equipo.
Mientras el joven atacante festeja su primer gran título en el fútbol uruguayo y acapara todos los elogios, la realidad del Millonario en el plano local marca un contrapunto absoluto, sumido en una sequía de triunfos que mantiene en alerta a todo el mundo riverplatense y pone bajo la lupa la gestión del plantel y la utilización de sus juveniles.
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