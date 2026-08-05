El dilema de River para la Copa Sudamericana: solo podrá inscribir cinco de sus ocho refuerzos
Con la llegada de Francisco Ortega, el Millonario alcanzó las ocho incorporaciones en este mercado de pases. Sin embargo, el reglamento de la Conmebol solo le permite realizar cinco cambios en la lista de buena fe para los octavos de final.
River sigue siendo uno de los grandes protagonistas del mercado de pases. La llegada de Francisco Ortega, que este miércoles se realizará la revisión médica antes de firmar su contrato, elevó a ocho la cantidad de incorporaciones del equipo de Eduardo Coudet. Sin embargo, esa intensa actividad en el mercado trae aparejado un problema: el Millonario solo podrá inscribir a cinco de esos refuerzos para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe.
El reglamento de la Conmebol permite realizar únicamente cinco modificaciones en la lista de buena fe para esta instancia del torneo. En consecuencia, tres de las incorporaciones deberán esperar a una eventual clasificación a cuartos de final para poder ser anotadas. Ahora será el turno de Coudet y su cuerpo técnico de definir cuáles son los futbolistas prioritarios, una decisión que dependerá tanto del estado físico como de las necesidades futbolísticas del plantel.
Uno de los nombres que prácticamente tiene garantizada su inclusión es Francisco Ortega. La lesión muscular de Marcos Acuña y la decisión del club de apartar a Matías Viña dejaron al lateral izquierdo como una posición con pocas alternativas, por lo que el ex Vélez aparece como una pieza indispensable para la serie ante el conjunto colombiano.
A su vez, Nicolás Otamendi y Ángel Correa también ocuparán un lugar en la lista debido al peso específico de ambos dentro del plantel y la jerarquía que aportan en un duelo de eliminación directa. Con esos tres lugares prácticamente definidos, solo quedarían dos cupos disponibles para cinco futbolistas.
Cinco nombres para dos lugares en River
Los principales candidatos a completar la nómina son Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, quienes aparecen con ventaja sobre Mauro Arambarri, Giovanni González y Tobías Andrada. El caso de Andrada parece el más complejo, ya que llegó con algunas molestias físicas y todavía no pudo entrenarse con normalidad desde su incorporación.
Sin embargo, la decisión no será sencilla. Tanto Arambarri como Giovanni González fueron pedidos expresamente por Coudet y dejarlos afuera podría reducir considerablemente las variantes del equipo. En el mediocampo, River solo tendría como alternativas naturales a Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván y el juvenil Lucas Silva. En el lateral derecho ocurre algo similar: más allá de Gonzalo Montiel, prácticamente no existen otras opciones con experiencia.
El caso especial de Tobías Ramírez
A ese escenario también se suma Tobías Ramírez. Aunque llegó durante el mercado anterior gracias a una prórroga excepcional otorgada por la AFA, nunca fue inscripto para disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El defensor central ya recibió el alta médica tras recuperarse de una cirugía en la rodilla derecha y también pelea por un lugar entre los cinco cambios permitidos.
River deberá presentar la lista definitiva en los próximos días y Coudet tendrá una decisión incómoda: elegir apenas cinco futbolistas entre ocho incorporaciones para afrontar una de las series más importantes del semestre.
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