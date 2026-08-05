El dilema de River para la Copa Sudamericana: solo podrá inscribir cinco de sus ocho refuerzos

Sin embargo, la decisión no será sencilla. Tanto Arambarri como Giovanni González fueron pedidos expresamente por Coudet y dejarlos afuera podría reducir considerablemente las variantes del equipo. En el mediocampo, River solo tendría como alternativas naturales a Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván y el juvenil Lucas Silva. En el lateral derecho ocurre algo similar: más allá de Gonzalo Montiel, prácticamente no existen otras opciones con experiencia.

El caso especial de Tobías Ramírez

A ese escenario también se suma Tobías Ramírez. Aunque llegó durante el mercado anterior gracias a una prórroga excepcional otorgada por la AFA, nunca fue inscripto para disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El defensor central ya recibió el alta médica tras recuperarse de una cirugía en la rodilla derecha y también pelea por un lugar entre los cinco cambios permitidos.

River deberá presentar la lista definitiva en los próximos días y Coudet tendrá una decisión incómoda: elegir apenas cinco futbolistas entre ocho incorporaciones para afrontar una de las series más importantes del semestre.