Picante cruce en Manchester United: el ida y vuelta entre Lisandro Martínez y Paul Scholes
El exmediocampista, junto a otros exreferentes, salió al cruce del defensor argentino luego de su reacción pública y volvió a poner en duda si puede ser campeón de liga como titular.
La tensión entre Lisandro Martínez y algunas de las grandes glorias del Manchester United sumó un nuevo episodio que lejos estuvo de apaciguarse tras el triunfo ante el Manchester City. Aunque el equipo celebró un sólido 2-0 en Old Trafford y el defensor argentino fue una de las figuras del clásico, el debate alrededor de su figura volvió a encenderse con las declaraciones de Paul Scholes, quien recogió el guante y respondió con firmeza a los dichos del ex Ajax.
El cruce tomó fuerza luego de que Martínez reaccionara públicamente a los cuestionamientos previos al derbi, en los que Scholes y Nicky Butt habían puesto en duda su capacidad para enfrentar a Erling Haaland. Tras el partido, el argentino fue directo: “Puede decir lo que quiera. Ya le dije anteriormente que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa, a donde sea”. Esa frase no pasó inadvertida y encontró respuesta del otro lado.
En el pódcast El Bueno, el Malo y el Fútbol, Scholes y Butt volvieron sobre el tema, primero con elogios al rendimiento del zaguero. Butt reconoció que Martínez “estuvo brillante antes que todo. Se enfrentó hombre a hombre contra el mejor centrodelantero del mundo. Él y Harry (Maguire), para ser justos. Decimos brillante, bien hecho, lo han hecho bien, pero es lo que se espera de un jugador de Manchester United en un derbi”.
Sin embargo, el tono cambió rápidamente cuando ambos contextualizaron sus críticas anteriores. Para Butt, la reacción del argentino fue exagerada y dejó un mensaje claro sobre cómo deben convivir los futbolistas con la opinión pública: “Somos un pódcast, hablamos como tres muchachos en un pub... Fue un comentario irónico. Es obvio que Haaland no lo iba a recoger y correr con él. Es lenguaje figurado”.
Luego fue aún más duro: el defensor debería “madurar” y entender que “cuando alguien se enoja tanto por algo en los medios o en un pódcast y sale y dice ‘ven a mi casa’... Joder, madura. Si te vas a emocionar tanto porque alguien diga algo sobre ti, no deberías estar en un gran club de fútbol porque eso te pasará durante el resto de tu carrera”.
Scholes, por su parte, aportó un dato hasta ahora desconocido del trasfondo personal del conflicto. “Intercambié mensajes por Instagram hace un tiempo con Lisandro. Estaba molesto con algo que dije y le mandé mi número de teléfono, pero no escuché nada más de él”, reveló. A pesar de reconocer el gran partido del argentino, el ex volante fue contundente respecto a su postura futbolística: “No he cambiado mi opinión sobre él todavía… Todavía no estoy seguro de que se pueda ganar una liga con él en el equipo”.
Incluso apeló a la ironía para cerrar su argumento, al señalar que las críticas suelen funcionar como motor anímico: “Las críticas inspiran, creo que debemos atribuirnos parte del mérito por la actuación de Martínez el sábado. Ha tenido un partido brillante, pero cuando empiezas a hablar y a gritar, este juego tiende a venir y morderte el trasero”. Más tarde, Scholes reforzó ese tono en Instagram, donde escribió: “Alguien ha tenido un gran partido. Estoy realmente feliz por ti. El té, sin azúcar, por favor”.
Mientras el United se prepara para enfrentar al Arsenal, Martínez tendrá una nueva oportunidad para respaldar en la cancha su lugar en el equipo. La polémica, sin embargo, sigue abierta y expone una vez más la presión permanente que implica vestir la camiseta de uno de los clubes más grandes del mundo.
