Picante cruce en Manchester United: el ida y vuelta entre Lisandro Martínez y Paul Scholes

Scholes, por su parte, aportó un dato hasta ahora desconocido del trasfondo personal del conflicto. “Intercambié mensajes por Instagram hace un tiempo con Lisandro. Estaba molesto con algo que dije y le mandé mi número de teléfono, pero no escuché nada más de él”, reveló. A pesar de reconocer el gran partido del argentino, el ex volante fue contundente respecto a su postura futbolística: “No he cambiado mi opinión sobre él todavía… Todavía no estoy seguro de que se pueda ganar una liga con él en el equipo”.

paul scholes

Incluso apeló a la ironía para cerrar su argumento, al señalar que las críticas suelen funcionar como motor anímico: “Las críticas inspiran, creo que debemos atribuirnos parte del mérito por la actuación de Martínez el sábado. Ha tenido un partido brillante, pero cuando empiezas a hablar y a gritar, este juego tiende a venir y morderte el trasero”. Más tarde, Scholes reforzó ese tono en Instagram, donde escribió: “Alguien ha tenido un gran partido. Estoy realmente feliz por ti. El té, sin azúcar, por favor”.

image

Mientras el United se prepara para enfrentar al Arsenal, Martínez tendrá una nueva oportunidad para respaldar en la cancha su lugar en el equipo. La polémica, sin embargo, sigue abierta y expone una vez más la presión permanente que implica vestir la camiseta de uno de los clubes más grandes del mundo.