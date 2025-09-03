Una subasta millonaria en la cena de River: 55 millones por el "Kit Mastantuono"

jorge brito

El presidente Jorge Brito y Clara D’Onofrio, al frente de la Fundación, coincidieron en destacar la magnitud de la recaudación y la importancia de que River siga siendo un motor social. “La grandeza no se mide solo en títulos, sino también en estar donde más se necesita”, sostuvo D’Onofrio, mientras que Brito agradeció el acompañamiento constante de socios, jugadores y empresas.

La cifra final, $1.101.667.610, será destinada a entidades de Bahía Blanca, Paraná y Salta, reafirmando que la solidaridad es parte de la identidad millonaria. En este marco, el “Kit Mastantuono” no solo quedó en manos de un hincha afortunado, sino que se convirtió en símbolo de una noche récord que unió pasión y compromiso social.