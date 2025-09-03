Una subasta millonaria en la cena de River: 55 millones por el "Kit Mastantuono"
En la tradicional gala anual de la Fundación River se alcanzó una recaudación récord y un fanático pagó una fortuna por los objetos del joven.
La Fundación River organizó su clásica cena benéfica y la edición 2025 quedará en la memoria no solo por la presencia de futbolistas, glorias históricas y dirigentes de distintas corrientes políticas del club, sino también por la impresionante cifra recaudada: más de mil cien millones de pesos.
El evento, realizado el lunes pasado, tuvo como objetivo financiar proyectos en clubes de barrio de todo el país, reafirmando la faceta solidaria de la institución. Entre los momentos más esperados de la velada estuvo la subasta de objetos únicos vinculados a ídolos actuales y del pasado. Allí, el protagonista excluyente fue Franco Mastantuono, la joya de 17 años que ya cautiva al mundo River y a la Selección Argentina.
El llamado “Kit Mastantuono” incluía la pelota con la que le marcó a Boca en el Superclásico, la camiseta usada contra Talleres y una casaca del Real Madrid, club que sigue de cerca su evolución. Un hincha ofreció nada menos que 55 millones de pesos para quedarse con este paquete especial, convirtiéndose en la puja más comentada de la noche.
Pero no fue lo único que generó interés. También se subastaron experiencias exclusivas, como un campeonato de penales en el Monumental con guantes de Armani y Ledesma más camisetas de Bustos y Casco, que alcanzó los 34 millones. Otro lote incluía camisetas de figuras como Pity Martínez, Salas, Nacho Fernández y Driussi junto a un partido en el River Camp, por el que se pagaron 60 millones. Incluso se ofreció un viaje en el avión del plantel para acompañar al equipo frente a Palmeiras, con entradas y alojamiento, que se cerró en 80 millones.
El presidente Jorge Brito y Clara D’Onofrio, al frente de la Fundación, coincidieron en destacar la magnitud de la recaudación y la importancia de que River siga siendo un motor social. “La grandeza no se mide solo en títulos, sino también en estar donde más se necesita”, sostuvo D’Onofrio, mientras que Brito agradeció el acompañamiento constante de socios, jugadores y empresas.
La cifra final, $1.101.667.610, será destinada a entidades de Bahía Blanca, Paraná y Salta, reafirmando que la solidaridad es parte de la identidad millonaria. En este marco, el “Kit Mastantuono” no solo quedó en manos de un hincha afortunado, sino que se convirtió en símbolo de una noche récord que unió pasión y compromiso social.
