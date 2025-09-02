River proyecta ampliar el Monumental a 91.218 lugares en homenaje a Madrid

En estos últimos cinco años, River invirtió cerca de 200 millones de dólares en infraestructura, incluyendo las nuevas tribunas bajas, palcos en cabeceras y un moderno predio de entrenamiento en Cantilo. Sobre el futuro, Brito reconoció su máximo anhelo: techar el Monumental.

“Es un sueño que todos tenemos. Lo que nos diferenció en el último tiempo fue que logramos convertir nuestros sueños en realidad. Este también hay que intentarlo”, afirmó el presidente que busca seguir haciendo crecer al club tanto desde lo deportivo cómo en la Infraestructura.