River proyecta ampliar el Monumental a 91.218 lugares en homenaje a Madrid
El club analiza la construcción de una nueva bandeja para superar los 90 mil espectadores y consolidar al estadio como el más grande de Sudamérica.
River no se detiene en su ambicioso plan de modernización del Estadio Monumental. A días de finalizar la gestión de Jorge Brito, la dirigencia del Millonario proyecta una nueva ampliación que elevaría la capacidad actual de 85.018 a 91.218 espectadores, un número cargado de simbolismo por el 9/12/18, fecha de la histórica final en Madrid donde el club derrotó a Boca y conquistó su cuarta Copa Libertadores.
“Vamos a intentar aumentar la capacidad del estadio, a la medida que podamos. Estamos analizando y estudiando algunos proyectos. Cuando sepamos con rigurosidad, lo vamos a compartir”, confirmó Stefano Di Carlo, candidato oficialista a la presidencia, durante la Cena Anual Solidaria.
Según el periodista Maximiliano Grillo, una de las ideas en carpeta es sumar una quinta bandeja que, en caso de construirse en formato 360°, permitiría incluso un crecimiento mayor de la capacidad. Sin embargo, el primer paso sería agregar alrededor de cinco mil localidades antes de encarar una obra más grande.
River proyecta ampliar el Monumental a 91.218 lugares en homenaje a Madrid
Además, el club evalúa instalar una segunda pantalla LED en la tribuna Centenario Alta, idéntica a la que ya funciona en la Sívori Alta. Tendría 25,6 metros de ancho por 14,4 de alto, con resolución 2560×1440 píxeles y tecnología de alta definición.
En estos últimos cinco años, River invirtió cerca de 200 millones de dólares en infraestructura, incluyendo las nuevas tribunas bajas, palcos en cabeceras y un moderno predio de entrenamiento en Cantilo. Sobre el futuro, Brito reconoció su máximo anhelo: techar el Monumental.
“Es un sueño que todos tenemos. Lo que nos diferenció en el último tiempo fue que logramos convertir nuestros sueños en realidad. Este también hay que intentarlo”, afirmó el presidente que busca seguir haciendo crecer al club tanto desde lo deportivo cómo en la Infraestructura.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario