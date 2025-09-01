Maxi Salas palpitó el cruce entre River y Racing por la Copa Argentina: "Es un partido..."

Tras el triunfo 2-0 frente a San Martín de San Juan por el Torneo Clausura 2025, en el que marcó uno de los goles, Salas se refirió al próximo cruce por los cuartos de final de la Copa Argentina ante la Academia. “Es un partido más. El que gana pasa a semifinales. Estoy muy tranquilo, dejé todo en Racing y ahora estoy enfocado acá”, afirmó con serenidad y para sorpresa de muchos hinchas teniendo en cuenta todo lo que generó su salida del equipo de Avellaneda.