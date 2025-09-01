Maxi Salas palpitó el cruce entre River y Racing por la Copa Argentina: "Es un partido..."
El delantero del Millonario, que viene de convertir ante San Martín (SJ), habló sobre el duelo de cuartos de final ante la Academia, el club que dejó en medio de un conflicto.
Maximiliano Salas atraviesa un gran momento en River. Desde su llegada, el delantero de 27 años se adaptó rápido y ya es una pieza importante en el equipo de Marcelo Gallardo. Sin embargo, el destino le puso nuevamente en el camino a Racing, club del que se marchó en medio de polémica tras ejecutar su cláusula de rescisión.
Tras el triunfo 2-0 frente a San Martín de San Juan por el Torneo Clausura 2025, en el que marcó uno de los goles, Salas se refirió al próximo cruce por los cuartos de final de la Copa Argentina ante la Academia. “Es un partido más. El que gana pasa a semifinales. Estoy muy tranquilo, dejé todo en Racing y ahora estoy enfocado acá”, afirmó con serenidad y para sorpresa de muchos hinchas teniendo en cuenta todo lo que generó su salida del equipo de Avellaneda.
Maxi Salas habló sobre el cruce de River y Racing por la Copa Argentina: "Es un partido más"
Aunque intentó desactivar el morbo natural que generó el enfrentamiento apenas se confirmó el pase de River a la siguiente fase tras vencer a Unión, el choque tiene un condimento especial. Su salida del club de Avellaneda no fue sencilla: después de consagrarse en la Copa Sudamericana y en la Recopa, estuvo cerca de renovar, pero el llamado de Gallardo cambió sus planes. River pagó los 8 millones de euros de su cláusula, una decisión que provocó la bronca de Diego Milito y del mundo académico.
La fecha del cruce por Copa Argentina aún no está confirmada por parte de la organización, pero todo indica que será uno de los partidos más calientes de los cuartos de final ya que enfrentará a dos de los mejores equipos del fútbol argentino que tuvieron un capítulo aparte en este mercado de pases.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario