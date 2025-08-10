Argentinos Juniors venció a Unión y sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura
El "Bicho" llegaba motivado tras avanzar en la Copa Argentina, y con gol de Alan Lescano cortó el invicto del "Tatengue".
En el Estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors se impuso 1-0 este domingo ante Unión de Santa Fe por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.
Alan Lescano, en el cierre del primer tiempo, anotó el único tanto de la noche en La Paternal, para que el "Bicho" sumo su primer triunfo en el certamen.
El equipo de Nicolás Diez venía de lograr una victoria importante por 2-1 sobre Aldosivi en Florencio Varela, que lo metió en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde se medirá con Lanús.
Sin embargo, en el torneo local venía de tres encuentros sin alegrías: empató ante Boca, perdió con Tigre y volvió a igualar frente a Platense en el interzonal.
Unión, por su parte, mantenía el invicto en este semestre: debutó con una victoria sobre Estudiantes, igualó 1-1 con Boca en la Bombonera y empató sin goles ante Tigre en un partido cargado de polémicas.
La previa del partido estuvo marcada por el conflicto contractual con Jerónimo Dómina, que termina vínculo con el "Tatengue" en diciembre y aún no renovó, situación que derivó en comunicados oficiales, declaraciones del presidente Luis Spahn y una respuesta del propio delantero.
Formaciones del encuentro entre Argentinos Juniors y Unión
- Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
- Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini, Fernando Diaz; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Mateo Del Blanco; Lucas Gamba, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Otros datos del partido
- Hora: 20
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- VAR: Gastón Monson Brizuela
- Estadio: Diego Armando Maradona
