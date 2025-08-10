Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Unión
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos Juniors vs Unión por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo, desde las 20 en el Estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe se enfrentarán por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El encuentro será televisado por TNT Sports.
El equipo de Nicolás Diez viene de lograr una victoria importante por 2-1 sobre Aldosivi en Florencio Varela, que lo metió en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde se medirá con Lanús. Sin embargo, en el torneo local aún no pudo sumar de a tres: empató ante Boca, perdió con Tigre y volvió a igualar frente a Platense en el interzonal. “Este equipo entiende que tenemos una forma de jugar y la va a respetar”, aseguró el DT tras el último triunfo copero.
Unión, por su parte, mantiene el invicto en este semestre: debutó con una victoria sobre Estudiantes, igualó 1-1 con Boca en la Bombonera y empató sin goles ante Tigre en un partido cargado de polémicas. La previa estuvo marcada por el conflicto contractual con Jerónimo Dómina, que termina vínculo en diciembre y aún no renovó, situación que derivó en comunicados oficiales, declaraciones del presidente Luis Spahn y una respuesta del propio delantero.
El resultado del encuentro también será seguido de cerca por Boca: si Argentinos gana, lo dejará último en la tabla del Clausura y lo desplazará al cuarto puesto de la anual, fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores.
Probables formaciones del encuentro entre Argentinos Juniors y Unión
- Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
- Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini, Fernando Diaz; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Mateo Del Blanco; Lucas Gamba, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Unión por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario