Unión intimó a Racing por las ventas de Balboa y Nardoni: exige documentación

“Unión debe cobrar el 30% de todo en bruto, no netas. Si Gremio lo vende a futuro, Unión también tiene el 30%, es decir, lo que le ingrese a Racing, ese porcentaje es nuestro. Pero no sabemos en cuánto se vendió, cuánto se gastó y cómo se fijaron los plazos”, le expresaron a Doble Amarilla.

La intimación formal abre un nuevo foco de conflicto entre ambas instituciones, mientras Unión aguarda precisiones sobre montos, condiciones y fechas de pago de dos operaciones que impactan directamente en sus arcas.