Unión intimó a Racing por las ventas de Balboa y Nardoni: exige documentación
El Tatengue reclama a la Academia los contratos y detalles de las transferencias de Adrián “Rocky” Balboa y Juan Nardoni. Solo recibió $46 millones del primer pago.
Unión intimó formalmente a Racing por la falta de información vinculada a las ventas de Adrián “Rocky” Balboa y Juan Nardoni. La dirigencia santafesina exige la documentación correspondiente a ambas transferencias y asegura que, hasta el momento, solo percibió $46 millones como parte del primer pago del delantero uruguayo.
Luis Spahn apuntó contra Diego Milito y reclamó los papeles relacionados a la operación de Nardoni. Ante la ausencia de respuestas formales, el “Tatengue” decidió avanzar con una intimación no solo por el mediocampista, sino también por la transferencia de Balboa. Según contó Doble Amarilla, el club ya envió la notificación a la “Academia” exigiendo los contratos y los detalles completos de ambas transacciones. El reclamo se da luego de que la entidad santafesina recibiera $46 millones correspondientes al primer pago de Balboa, vendido al fútbol ruso.
Desde López y Planes le confiaron a ese medio que el pase de Balboa se realizó en U$S 1 millón brutos, lo que explicaría el monto inicial recibido, aunque advirtieron que “todavía resta el grueso más importante de dinero, el que desconocemos completamente, como también los plazos”.
“Los montos que sabemos son por lo que salió en los medios, a nosotros nadie nos envió nada formal”, expresaron desde Unión, donde temen una situación similar con la transferencia de Juan Nardoni.
En el caso de Balboa, restarían ingresar otros U$S 130 mil, mientras que por Juan Ignacio Nardoni aún no percibieron suma alguna. Desde Avellaneda notificaron que ya comenzaron a cobrar por el volante, pero a Santa Fe no llegó ningún pago ni documentación que detalle condiciones y plazos.
“Unión debe cobrar el 30% de todo en bruto, no netas. Si Gremio lo vende a futuro, Unión también tiene el 30%, es decir, lo que le ingrese a Racing, ese porcentaje es nuestro. Pero no sabemos en cuánto se vendió, cuánto se gastó y cómo se fijaron los plazos”, le expresaron a Doble Amarilla.
La intimación formal abre un nuevo foco de conflicto entre ambas instituciones, mientras Unión aguarda precisiones sobre montos, condiciones y fechas de pago de dos operaciones que impactan directamente en sus arcas.
