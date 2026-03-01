Unión venció 2-1 a Instituto en Córdoba y se trepó al tercer puesto

El equipo santafesino abrió el marcador en el cierre del primer tiempo. Cristian Tarragona apareció en el momento justo y puso en ventaja al conjunto visitante antes del descanso. En el arranque del complemento, La Gloria reaccionó rápidamente. Luca Rafaelli igualó el encuentro y renovó la ilusión del conjunto cordobés de dar vuelta la historia ante su gente. Sin embargo, Unión volvió a golpear y recuperó la ventaja gracias al tanto de Mateo Del Blanco, que selló el 2-1 definitivo para los dirigidos por Leonardo Carol Madelón.