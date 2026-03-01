Unión venció 2-1 a Instituto en Córdoba y se trepó al tercer puesto
El Tatengue derrotó 2-1 a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 8 de la Zona A del Torneo Apertura 2026 y llegó a 14 puntos.
Unión se hizo fuerte como visitante y superó 2-1 a Instituto en un encuentro correspondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El partido se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes y dejó al Tatengue en el tercer puesto de la tabla.
El equipo santafesino abrió el marcador en el cierre del primer tiempo. Cristian Tarragona apareció en el momento justo y puso en ventaja al conjunto visitante antes del descanso. En el arranque del complemento, La Gloria reaccionó rápidamente. Luca Rafaelli igualó el encuentro y renovó la ilusión del conjunto cordobés de dar vuelta la historia ante su gente. Sin embargo, Unión volvió a golpear y recuperó la ventaja gracias al tanto de Mateo Del Blanco, que selló el 2-1 definitivo para los dirigidos por Leonardo Carol Madelón.
Con este resultado, el Tatengue alcanzó las 14 unidades y se ubica tercero en la Zona A, consolidado en puestos de clasificación. Instituto, en cambio, quedó 11° con 8 puntos y deberá reaccionar para no perder terreno. En la próxima fecha, La Gloria afrontará el clásico cordobés como visitante ante Talleres, mientras que Unión viajará a Avellaneda para medirse con Independiente.
Cristian Tarragona abrió el marcador para el equipo visitante:
Luca Rafaelli empató el partido para La Gloria en el arranque del segundo tiempo:
Mateo Del Blanco puso nuevamente arriba al visitante:
Instituto vs Unión por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Probables formaciones del encuentro entre Instituto y Unión
- Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matias Fonseca y Alex Luna. El director técnico es Diego Flores.
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maisón Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pitton, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. El entrenador es Leonardo Carol Madelón.
Otros datos del partido
- Hora: 19:15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Silvio Trucco
- Estadio: Mario Alberto Kempes
Te puede interesar
Dejá tu comentario