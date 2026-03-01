Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto vs Unión

La Gloria tuvo un inicio de campeonato complicado que derivó en la renuncia de Daniel Oldrá como entrenador. Semanas más tarde, la dirigencia apostó por Diego Flores para encauzar el rumbo del equipo. Desde la llegada del “Traductor”, cambió la imagen y sumó en sus tres presentaciones: venció 2-0 a Central Córdoba y 2-1 a Atlético Tucumán en condición de local, y luego empató 1-1 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Para este compromiso, el conjunto cordobés será local en el Estadio Mario Alberto Kempes debido a que su estadio se encuentra en plena preparación para el recital que brindará Chayanne el 11 de marzo.