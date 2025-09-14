Unión le ganó 3-1 a Gimnasia y llegó a lo más alto de la Zona A

Marcelo "Chelo" Torres y otro golazo para que el Lobo iguale el encuentro:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1967306137042084285&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL EMPATE DEL LOBO CON OTRO GOLAZO



En la primera que tocó, zapatazo de Marcelo Torres para el 1-1 de Gimnasia ante Unión



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/jq8j8ad3sX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

Cristian Tarragona y un bombazo para poner nuevamente arriba al visitante:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1967307613630013537&partner=&hide_thread=false LA FAMOSA LEY DEL EX EN EL BOSQUE



Gran definición de volea de Cristian Tarragona para el 2-1 de Unión ante Gimnasia



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/WiL58R5T9q — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

Error en el fondo de Gimnasia y Damián Martínez estira la ventaja:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1967309115278950746&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL TERCERO DE UNIÓN



Error en la salida de Insfrán y Caramelo Martínez anotó el 3-1 ante Gimnasia



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/XNv1m7G5cx — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

Formaciones de Gimnasia vs. Unión

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Norberto Briasco.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

La terna arbitral de Gimnasia vs. Unión

Árbitro: Sebastián Nicolás Martínez Beligoy

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Andrés Merlos

Asistente VAR: Diego Martín

Gimnasia vs. Unión: datos del partido

Hora: 15

Estadio: Estadio Juan Carmelo Zerillo

Televisación: TNT Sports