Unión le ganó 3-1 a Gimnasia y llegó a lo más alto de la Zona A
Con goles de Mateo Del Blanco, Cristian Tarragona y Damián Martínez, el Tatengue consiguió un valioso triunfo y es líder en soledad.
Unión de Santa Fe dio otro golpe en el campeonato al vencer 3-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata como visitante por la octava fecha. Con goles de Mateo Del Blanco, Cristian Tarragona y Damián Martínez, el equipo de Leonardo Madelón se consolidó como único líder de la Zona A con 15 puntos.
El equipo visitante abrió el marcador con un tanto de Mateo Del Blanco. Luego, el “Lobo” reaccionó y alcanzó el empate transitorio gracias a Marcelo “Chelo” Torres. Sin embargo, el Tatengue volvió a golpear con los goles de Cristian Tarragona y Damián Martínez, sellando una victoria clave en condición de visitante.
Con este triunfo, Unión alcanzó los 15 puntos y se trepó a lo más alto de la Zona A, quedando como único puntero del campeonato. Por su parte, Gimnasia se mantiene con 10 unidades en la Zona B, lo que lo deja lejos de la pelea por los primeros puestos y con la necesidad de recuperarse en la próxima jornada.
Mateo Del Blanco y un tremendo golazo para que el Tatengue se ponga arriba:
Marcelo "Chelo" Torres y otro golazo para que el Lobo iguale el encuentro:
Cristian Tarragona y un bombazo para poner nuevamente arriba al visitante:
Error en el fondo de Gimnasia y Damián Martínez estira la ventaja:
Formaciones de Gimnasia vs. Unión
Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Norberto Briasco.
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.
La terna arbitral de Gimnasia vs. Unión
- Árbitro: Sebastián Nicolás Martínez Beligoy
- Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Andrés Merlos
- Asistente VAR: Diego Martín
Gimnasia vs. Unión: datos del partido
- Hora: 15
- Estadio: Estadio Juan Carmelo Zerillo
- Televisación: TNT Sports
