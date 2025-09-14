Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia vs. Unión

En comparación con el equipo que le ganó a Racing, Maizon Rodríguez —ya recuperado de su lesión— entrará en la defensa central, reemplazando a Juan Pablo Ludueña. El resto del equipo se mantendrá sin cambios. Cristián Tarragona será titular, mientras que Tomás Durso estará en el banco de suplentes en su regreso a su antiguo estadio.

union (1)

Formaciones de Gimnasia vs. Unión

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Norberto Briasco.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

La terna arbitral de Gimnasia vs. Unión

Árbitro: Sebastián Nicolás Martínez Beligoy

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Andrés Merlos

Asistente VAR: Diego Martín

Cómo ver en vivo Gimnasia vs. Unión

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.