Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia vs. Unión
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia vs. Unión por el Torneo Clausura 2025.
El Torneo Clausura retoma su curso este domingo. Gimnasia recibirá a Unión a partir de las 15:00 horas, en un partido vital para ambos equipos. Después del parate por las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo local, el "Lobo", buscará su segunda victoria al hilo.
Este encuentro es de gran importancia para ambos clubes, ya que están luchando por alejarse de la zona de descenso. Un triunfo podría darles un respiro significativo sobre sus perseguidores. Tanto Gimnasia como Unión llegan al partido con la moral alta, tras haber conseguido victorias en la jornada anterior.
Será el segundo partido de Gimnasia como local en su estadio, el Bosque, en lo que va del torneo. En su debut en casa, el equipo venció a Atlético Tucumán por 1-0. La pausa por la Fecha FIFA interrumpió el ritmo del campeonato, pero ahora están listos para volver a la acción.
El "Tatengue", bajo la dirección de Leonardo Madelón, ha viajado a La Plata con su formación casi definida. Tras la práctica del sábado, el técnico confirmó una única modificación en su once inicial.
En comparación con el equipo que le ganó a Racing, Maizon Rodríguez —ya recuperado de su lesión— entrará en la defensa central, reemplazando a Juan Pablo Ludueña. El resto del equipo se mantendrá sin cambios. Cristián Tarragona será titular, mientras que Tomás Durso estará en el banco de suplentes en su regreso a su antiguo estadio.
Formaciones de Gimnasia vs. Unión
Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Norberto Briasco.
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.
La terna arbitral de Gimnasia vs. Unión
- Árbitro: Sebastián Nicolás Martínez Beligoy
- Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Andrés Merlos
- Asistente VAR: Diego Martín
Cómo ver en vivo Gimnasia vs. Unión
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario