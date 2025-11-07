MinutoUno

Racing vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Deportes

A todo o nada por los playoffs: la Academia recibe al Halcón de Varela, tras su reciente eliminación en Copa Libertadores y la igualdad ante Central Córdoba.

Racing vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Este sábado, desde las 17 horas, el Estadio Presidente Perón será el escenario de un enfrentamiento directo por la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. Racing Club recibirá a Defensa y Justicia en el marco de la 15ª jornada. Ambos equipos se encuentran actualmente fuera de los puestos de clasificación a octavos de final, por lo que una victoria resulta fundamental para escalar posiciones.

La "Academia" viene de un empate 0-0 con Central Córdoba, un resultado que no ayudó a sanar la herida de la reciente eliminación en semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Pese a este traspié, el objetivo es claro. El entrenador Gustavo Costas lo reafirmó: "Tenemos que apuntar a estar entre los ocho primeros" para asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

En lo que respecta a su situación en el Clausura, Racing está en el noveno lugar con 19 puntos, fuera de la zona de playoffs. Sin embargo, comparte unidades con Tigre y Belgrano, quienes lo superan por diferencia de gol. Con 47 puntos en la tabla anual, lo más probable es que Racing consiga un cupo para la Copa Sudamericana 2026, a menos que logre coronarse campeón del Clausura.

racing (4)

El "Halcón" de Varela llega golpeado tras caer 3-1 en su casa ante Huracán, un resultado que complicó seriamente sus aspiraciones de meterse entre los ocho mejores.

Defensa y Justicia posee la misma cantidad de puntos que Racing, pero su peor diferencia de gol lo ubica en la décima posición. Sus posibilidades de clasificar a copas internacionales para la próxima temporada están prácticamente agotadas, a menos que logre consagrarse campeón de este torneo.

defensa y justicia

Probables formaciones del encuentro

Racing: Facundo Camabeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Facundo Mura; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Defensa: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.

Racing vs. Defensa y Justicia: datos del partido

  • Hora: 17
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Juan Pafundi
  • Estadio: Presidente Perón
Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas