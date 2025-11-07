Racing vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

En lo que respecta a su situación en el Clausura, Racing está en el noveno lugar con 19 puntos, fuera de la zona de playoffs. Sin embargo, comparte unidades con Tigre y Belgrano, quienes lo superan por diferencia de gol. Con 47 puntos en la tabla anual, lo más probable es que Racing consiga un cupo para la Copa Sudamericana 2026, a menos que logre coronarse campeón del Clausura.