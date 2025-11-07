Racing vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
A todo o nada por los playoffs: la Academia recibe al Halcón de Varela, tras su reciente eliminación en Copa Libertadores y la igualdad ante Central Córdoba.
Este sábado, desde las 17 horas, el Estadio Presidente Perón será el escenario de un enfrentamiento directo por la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. Racing Club recibirá a Defensa y Justicia en el marco de la 15ª jornada. Ambos equipos se encuentran actualmente fuera de los puestos de clasificación a octavos de final, por lo que una victoria resulta fundamental para escalar posiciones.
La "Academia" viene de un empate 0-0 con Central Córdoba, un resultado que no ayudó a sanar la herida de la reciente eliminación en semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Pese a este traspié, el objetivo es claro. El entrenador Gustavo Costas lo reafirmó: "Tenemos que apuntar a estar entre los ocho primeros" para asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
En lo que respecta a su situación en el Clausura, Racing está en el noveno lugar con 19 puntos, fuera de la zona de playoffs. Sin embargo, comparte unidades con Tigre y Belgrano, quienes lo superan por diferencia de gol. Con 47 puntos en la tabla anual, lo más probable es que Racing consiga un cupo para la Copa Sudamericana 2026, a menos que logre coronarse campeón del Clausura.
El "Halcón" de Varela llega golpeado tras caer 3-1 en su casa ante Huracán, un resultado que complicó seriamente sus aspiraciones de meterse entre los ocho mejores.
Defensa y Justicia posee la misma cantidad de puntos que Racing, pero su peor diferencia de gol lo ubica en la décima posición. Sus posibilidades de clasificar a copas internacionales para la próxima temporada están prácticamente agotadas, a menos que logre consagrarse campeón de este torneo.
Probables formaciones del encuentro
Racing: Facundo Camabeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Facundo Mura; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Defensa: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.
Racing vs. Defensa y Justicia: datos del partido
- Hora: 17
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Juan Pafundi
- Estadio: Presidente Perón
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario