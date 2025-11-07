Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. San Lorenzo

Por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Rosario Central y San Lorenzo protagonizarán un duelo clave este viernes desde las 21:00 en el Gigante de Arroyito. Mientras el conjunto rosarino llega con el boleto asegurado a los octavos y a la próxima Copa Libertadores, los dirigidos por Damián Ayude se juegan su última carta para meterse en los playoffs y soñar con pelear el Repechaje hasta la última fecha.