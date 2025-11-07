Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. San Lorenzo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025.
Por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Rosario Central y San Lorenzo protagonizarán un duelo clave este viernes desde las 21:00 en el Gigante de Arroyito. Mientras el conjunto rosarino llega con el boleto asegurado a los octavos y a la próxima Copa Libertadores, los dirigidos por Damián Ayude se juegan su última carta para meterse en los playoffs y soñar con pelear el Repechaje hasta la última fecha.
El equipo de Ariel Holan atraviesa una temporada extraordinaria. No solo se mantiene invicto en el Clausura con ocho triunfos y seis empates, sino que también lidera la tabla anual con 65 puntos, una cifra que le permitió asegurarse un lugar en la próxima Libertadores. La semana pasada venció 3-1 a Instituto en Córdoba.
Del otro lado, San Lorenzo vive una remontada esperanzadora. Después de un arranque irregular, el Ciclón ganó dos partidos seguidos (2-1 ante Atlético Tucumán y 1-0 frente a Riestra) y se acomodó en la quinta posición de la Zona B con 22 puntos. Además, se mantiene en el sexto lugar de la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, y con aspiraciones de alcanzar el repechaje para la Libertadores.
El enfrentamiento promete intensidad, ya que ambos equipos llegan en buen momento y con objetivos bien marcados. Con estos ingredientes, el choque en Rosario promete emociones fuertes.
Rosario Central vs. San Lorenzo: probables formaciones
- Rosario Central: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Ariel Holan.
- San Lorenzo: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Damián Ayude.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Dejá tu comentario