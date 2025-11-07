Huracán vs. Newell's por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Mientras el Globo busca entrar en los playoffs y la Copa Sudamericana 2026, la Lepra rosarina intentará ganar para escapar de las tablas del descenso.
Este sábado, desde las 17:00 horas, el Torneo Clausura de la Liga Profesional vivirá un enfrentamiento cargado de urgencias en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. Huracán y Newell’s se miden en un choque crucial por la 15ª jornada, en la antesala de lo que serán los playoffs.
A pesar de un semestre irregular, el "Globo" se niega a dar por terminada su temporada. El equipo, dirigido por Frank Darío Kudelka, necesita sumar para meterse en los playoffs y mantener viva la ilusión de clasificar a una copa continental.
Hace solo cinco meses, Huracán disputó la final del fútbol argentino. Hoy, sin embargo, se encuentra fuera de la zona de clasificación a falta de dos fechas. La motivación llega desde el vestuario: Hernán Galíndez, arquero, capitán y referente, fue claro: "No puedo permitirme pensar que el año terminó. Prefiero creer que todavía hay tiempo y posibilidades".
En tanto, la situación de Newell's es dramática. La "Lepra" atraviesa una profunda crisis deportiva y está seriamente comprometida con la zona de descenso por tabla anual.
El debut de Lucas Bernardi como entrenador, en reemplazo de Cristian Fabbiani, no fue el esperado: el equipo cayó 1-0 ante Unión, agravando su panorama. Newell's es último en la Zona A del Clausura y ya no depende de sí mismo para salvar la categoría. A esta crisis se le suma la reciente baja de Pipa Benedetto, un fichaje que no rindió y fue desafectado por el nuevo cuerpo técnico.
Probables formaciones del encuentro
Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez o Alan Lescano; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez, Facundo Waller; Matko Miljevic o Agustín Urzi; Juan Bisanz o Matías Tissera, Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa; Martín Fernández, Ever Banega, Valentino Acuña; Facundo Guch, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Lucas Bernardi.
Huracán vs. Newell's: datos del partido
- Hora: 17
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- VAR: Pablo Echavarría
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario