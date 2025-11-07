Huracán vs. Newell's por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El debut de Lucas Bernardi como entrenador, en reemplazo de Cristian Fabbiani, no fue el esperado: el equipo cayó 1-0 ante Unión, agravando su panorama. Newell's es último en la Zona A del Clausura y ya no depende de sí mismo para salvar la categoría. A esta crisis se le suma la reciente baja de Pipa Benedetto, un fichaje que no rindió y fue desafectado por el nuevo cuerpo técnico.