La increíble razón por la que suspendieron el juicio contra la jueza Makintach

Allí la magistrada que ahora en el centro de la polémica también brindó una entrevista en su despacho y se la observaba en una de las audiencias del debate oral y público, en el marco de la grabación de un documental sobre el caso del que ella era parte protagónica.

Finalmente, por esa razón el proceso por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Diego Maradona fue declarado nulo y se reanudará recién el 17 de marzo de 2026, y se inició otro penal con Makintach como imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado.

Makintach había presentado su renuncia al gobernador Axel Kicillof, quien no se expidió al respecto, por lo que se determinará en el jury si es destituida del cargo. Además, la Universidad Austral, donde daba clases, decidió suspenderla de manera inmediata de su cátedra en la Facultad de Derecho.

