Unión vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Unión viene de caer ante Boca.

Además, el elenco de Florencio Varela intentará sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana en la Tabla Anual. Actualmente, Defensa y Justicia acumula 40 puntos, mientras que Gimnasia ocupa el último lugar de clasificación con 44 unidades, por lo que un triunfo le permitiría reducir la diferencia.