Unión vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Con dos realidades diferentes, Unión buscará recuperarse tras la caída en La Bombonera, mientras que el "Halcón" viene de golear a San Lorenzo.
Unión y Defensa y Justicia se miden este viernes, desde las 21.45, en el estadio 15 de Abril, en la continuidad de la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
El elenco santafesino cayó 3-0 ante Boca en La Bombonera, sumó su tercera caída consecutiva y permanece con 13 puntos, por lo que necesita recuperarse para acercarse a los puestos de clasificación de los playoffs y no seguir perdiendo terreno en la Zona A.
Defensa y Justicia, en cambio, viene de una contundente victoria por 3-0 ante San Lorenzo en condición de local. El conjunto dirigido por Julio Vaccari alcanzó los 21 puntos y se mantiene en los primeros lugares de la Zona A, a cuatro unidades del líder Instituto.
Además, el elenco de Florencio Varela intentará sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana en la Tabla Anual. Actualmente, Defensa y Justicia acumula 40 puntos, mientras que Gimnasia ocupa el último lugar de clasificación con 44 unidades, por lo que un triunfo le permitiría reducir la diferencia.
Formaciones de Unión vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura - Zona A
- Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Joaquín Mosqueira; Julián Palacios, Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra, Brahian Cuello; Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
- Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, David Martínez, Damián Fernández, Fernando Román; Santiago Sosa; David Barbona, Juan Gutiérrez, Maximiliano Porcel, Jeremías Lucco; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
Horario y televisación
- Hora: 21.45.
- Estadio: 15 de Abril.
- Árbitro: A confirmar.
- VAR: A confirmar.
- TV: ESPN Premium.
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