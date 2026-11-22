Cuánta plata recibió Boca por ganar la Copa Sudamericana 2026: el premio récord
Boca cobró 10 millones de dólares por ganar la Copa Sudamericana 2026, un premio récord, y suma más de 15 millones en todo el torneo.
Boca no solo festejó en lo deportivo en Barranquilla: por ganar la Copa Sudamericana 2026 se aseguró un premio de 10 millones de dólares, el monto más alto que la Conmebol fijó para el campeón de este torneo. El Xeneize venció 2-0 a Atlético Mineiro en la final del sábado 21 de noviembre, y con esa cifra su recaudación total en la competencia supera los 15 millones de dólares.
Cuánta plata recibió Boca por ganar la Copa Sudamericana 2026: el premio récord
La Conmebol estableció un premio récord para esta edición. Estos son los montos de la final:
- Campeón (Boca): 10 millones de dólares.
- Subcampeón (Atlético Mineiro): 2,5 millones de dólares.
El aumento respecto de la temporada pasada es fuerte. En 2025, Lanús se llevó 6,5 millones por su consagración y el finalista cobró 2 millones. El premio para el ganador creció 3,5 millones de dólares, más de un 50%, y el del segundo subió 500 mil dólares.
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Cuánto dinero acumuló Boca en la Copa Sudamericana
El equipo de la Ribera llegó a la Sudamericana por los playoffs de octavos de final, después de quedar eliminado de la Copa Libertadores. Según los montos publicados por la AFA, antes de la final ya había reunido 2.600.000 dólares. Al premio por el título se suman 3 millones de dólares por clasificar a la Copa Libertadores 2027. La cuenta queda así:
- Acumulado antes de la final: 2,6 millones de dólares.
- Premio por el título: 10 millones de dólares.
- Clasificación a la Libertadores 2027: 3 millones de dólares.
- Total estimado: 15,6 millones de dólares.
La cifra se transforma en uno de los ingresos más importantes del año para el club. El Xeneize empezó la Sudamericana como un premio consuelo tras quedar afuera de la Libertadores, y terminó ganando el título, embolsando más de 15 millones y asegurándose un lugar en la próxima edición del máximo torneo continental.
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