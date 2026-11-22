Boca no solo festejó en lo deportivo en Barranquilla: por ganar la Copa Sudamericana 2026 se aseguró un premio de 10 millones de dólares, el monto más alto que la Conmebol fijó para el campeón de este torneo. El Xeneize venció 2-0 a Atlético Mineiro en la final del sábado 21 de noviembre, y con esa cifra su recaudación total en la competencia supera los 15 millones de dólares.