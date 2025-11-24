Unión vs. Gimnasia, por los octavos del Torneo Clausura 2025: goles y resultado en vivo

El plantel viaja a Santa Fe con la ilusión de dar el golpe y continuar con un envión que aparece en su mejor momento. Durante la semana, el colombiano Alejandro Piedrahita trabajó con normalidad y podría sumarse a la lista de convocados, lo que amplía las variantes ofensivas que evalúa Fernando Zaniratto para este compromiso decisivo. La expectativa se alza en torno a cómo intentará el Lobo disputar la posesión, incomodar a Unión y sostener la intensidad en un escenario que suele ser adverso para muchos rivales.