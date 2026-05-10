Batacazo de Unión: eliminó a Independiente Rivadavia del Torneo Apertura

El elenco conducido por Alfredo Berti, que llegaba como el gran favorito tras su destacada labor en la primera instancia y en la Copa Libertadores, empujó sin ideas claras y llegó al ansiado descuento a través de Sartori. A pesar de los intentos locales y el empuje de su gente, el arquero Mansilla respondió con total seguridad para sostener el valioso triunfo.