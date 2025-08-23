Unión vs. Huracán por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

union (1)

En un contundente regreso a la senda del triunfo, Unión derrotó 4-0 a Instituto en Alta Córdoba en la última fecha, poniendo fin a una racha de tres partidos sin victorias y, lo que es más notable, rompiendo una sequía de 16 partidos sin ganar como visitante. Este triunfo llegó en un momento crucial para el equipo, que ahora se enfrenta a una serie de desafíos importantes: primero el partido contra Huracán, seguido por el encuentro con River Plate por la Copa Argentina, y finalmente, una visita a la cancha de Racing por el torneo doméstico.