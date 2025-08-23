Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Tras ponerle fin a una dura racha sin triunfos, el Xeneize intentará repetir su desempeño de la última fecha ante el Taladro. Conocé los detalles del duelo.
Desde las 18:15 de este domingo, Boca se enfrentará a Banfield en La Bombonera. El partido, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, llega después de la contundente victoria del Xeneize por 3-0 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza.
A continuación, te ofrecemos toda la información relevante sobre este duelo, que será arbitrado por Nicolás Lamolina.
Con el objetivo de consolidar el buen momento, el Xeneize busca aprovechar el impulso de su primera victoria del semestre, que cortó una racha de doce partidos sin ganar. Para ello, el entrenador Miguel Ángel Russo planea mantener el esquema 4-4-2 y al equipo que logró el triunfo.
En la tabla, Boca se encuentra décimo, a solo un punto de distancia del octavo puesto, que es el último que clasifica a la siguiente fase. A pesar de esto, el equipo ya ha conseguido regresar a la zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores en la tabla anual.
Con la dirección de Pedro Troglio, Banfield se ubica en el noveno lugar del mismo grupo, con solo un punto de ventaja sobre Boca. En su encuentro más reciente, el Taladro demostró una notable capacidad de recuperación al vencer a Estudiantes 3-2. El equipo se repuso de una desventaja de 0-2 en los primeros diez minutos, con goles de Rodrigo Auzmendi, Lautaro Ríos y Martín Río.
La posición de Banfield en la tabla general es más precaria. Actualmente en el puesto 25 entre los 30 equipos de la liga, solo lo separan tres puntos de la zona de descenso. Si la temporada concluyera hoy, Talleres y Aldosivi, ambos con 18 puntos, se disputarían la permanencia, mientras que San Martín de San Juan descendería directamente.
Formaciones de Boca vs. Banfield
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Martín Iribarren, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Boca vs. Banfield: datos del partido
- Hora: 18.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Estadio: La Bombonera
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario