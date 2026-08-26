Unión vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: hora, formaciones y TV
El "Verde" suma cuatro triunfos al hilo y llega a Santa Fe con la misión de trepar a la punta de la Zona B. Los detalles en la nota.
Unión y Sarmiento se enfrentan este viernes, desde las 19, por la séptima fecha del Torneo Clausura, en el estadio 15 de Abril de Santa Fe. El encuentro será el primero de la jornada y contará con la televisación de ESPN Premium.
El "Tatengue" buscará hacerse fuerte como local para volver a sumar de a tres y mejorar su posición en el campeonato. El conjunto santafesino viene de vencer 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata y suma 7 puntos en la Zona A, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas.
Por su parte, el "Verde" atraviesa un gran momento y llega con el objetivo de prolongar su racha positiva. El elenco comandado por Facundo Sava acumula cuatro triunfos consecutivos en el Clausura y viene de derrotar 2-0 a Estudiantes en Junín, resultado que le permitió alcanzar los 12 puntos y ubicarse segundo en la Zona B, a uno del líder Argentinos Juniors.
El último antecedente entre ambos se dio en el Torneo Apertura 2026, cuando Unión se impuso 3-1 sobre Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín.
Formaciones de Unión vs. Sarmiento por el Torneo Clausura - Interzonal
- Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
- Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: 15 de Abril.
- Árbitro: A confirmar.
- VAR: A confirmar.
- TV: ESPN Premium.
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