Unión vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: hora, formaciones y TV

Por su parte, el "Verde" atraviesa un gran momento y llega con el objetivo de prolongar su racha positiva. El elenco comandado por Facundo Sava acumula cuatro triunfos consecutivos en el Clausura y viene de derrotar 2-0 a Estudiantes en Junín, resultado que le permitió alcanzar los 12 puntos y ubicarse segundo en la Zona B, a uno del líder Argentinos Juniors.