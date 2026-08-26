El futbolista argentino recupera la libertad en Estados Unidos tras el pago de una exorbitante fianza

Su situación migratoria de Matías Pourrain y su recorrido deportivo

Pourrain había ingresado a territorio estadounidense en 2019 con una visa de turista. Al vencimiento de la misma, inició los trámites correspondientes para obtener la residencia permanente —proceso que continúa pendiente de resolución—, aunque contaba en regla con su permiso de trabajo y su licencia de conducir.

Gracias a esa habilitación laboral, el delantero logró desempeñarse en equipos de circuitos semiprofesionales como el Miami Beach FC, Miami City, Club de Lyon y, recientemente, el Miami United DC.

Tras 20 días de detención en el marco de la rigurosa política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, el futbolista se convirtió en el único detenido de su audiencia en evitar la deportación inmediata y este jueves volverá a quedar en libertad.