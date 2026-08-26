El futbolista argentino recupera la libertad en Estados Unidos tras el pago de una exorbitante fianza
Matías Pourrain había sido arrestado por ICE el pasado 6 de agosto y pasó 20 días en tres prisiones. Será excarcelado mientras avanza su trámite de residencia.
Luego de tres semanas de máxima tensión y encierro en distintas cárceles de los Estados Unidos, el futbolista argentino Matías Pourrain, que había sido arrestado por el ICE, saldrá en libertad este jueves tras abonar una fianza de 20.000 dólares.
El jugador, de 34 años e integrante del plantel del Miami United, había sido detenido por agentes de la policía migratoria (ICE) el pasado 6 de agosto en un aeropuerto de Florida, en momentos en que se trasladaba junto a su equipo rumbo a Los Ángeles.
Una dura batalla legal del futbolista argentino detenido por ICE en Estados Unidos
El caso del deportista —con pasado en clubes del ascenso argentino como Real Pilar, San Martín de Burzaco y Mercedes— transitó un complejo derrotero judicial que incluyó el paso por tres centros de detención en diferentes estados y la intervención de cuatro jueces distintos, según detalló el diario Clarín.
Durante la última audiencia, la abogada defensora, Regina de Moraes, logró convencer al magistrado de otorgar el beneficio de la libertad bajo caución, contrarrestando la postura del Gobierno estadounidense, que se oponía al argumentar un supuesto "riesgo de fuga" por tener vínculos familiares limitados en el país (su esposa y su padre).
Ante esto, la letrada remarcó el sólido arraigo comunitario de Pourrain, destacando su labor diaria como instructor en una academia infantil de fútbol y su rol positivo en la sociedad. "Sus vínculos con el país no pueden evaluarse exclusivamente en función de la cantidad de familiares directos que residen aquí", enfatizó.
Su situación migratoria de Matías Pourrain y su recorrido deportivo
Pourrain había ingresado a territorio estadounidense en 2019 con una visa de turista. Al vencimiento de la misma, inició los trámites correspondientes para obtener la residencia permanente —proceso que continúa pendiente de resolución—, aunque contaba en regla con su permiso de trabajo y su licencia de conducir.
Gracias a esa habilitación laboral, el delantero logró desempeñarse en equipos de circuitos semiprofesionales como el Miami Beach FC, Miami City, Club de Lyon y, recientemente, el Miami United DC.
Tras 20 días de detención en el marco de la rigurosa política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, el futbolista se convirtió en el único detenido de su audiencia en evitar la deportación inmediata y este jueves volverá a quedar en libertad.
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