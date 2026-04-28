Universidad Central vs. Rosario Central, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
Sin Ángel Di María desde el arranque, el equipo de Jorge Almirón buscará un triunfo clave ante Universidad Central para acomodarse en la Copa Libertadores.
Rosario Central tendrá este martes una parada compleja en Venezuela cuando visite a Universidad Central desde las 21 en el Estadio Olímpico de la UCV, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El conjunto rosarino intentará dar un paso importante en la tabla, aunque lo hará sin una de sus principales figuras desde el inicio: Ángel Di María, que comenzará el partido en el banco de suplentes.
El Canalla llega a este compromiso con buenas sensaciones en el plano internacional. En su debut empató sin goles frente a Independiente del Valle, mientras que en la segunda fecha consiguió una valiosa victoria en Paraguay ante Libertad por 1-0, gracias a un tanto agónico de Enzo Copetti. Ese resultado lo posicionó de buena manera en la tabla y le permitió ilusionarse con pelear por el liderazgo del grupo.
En el torneo local, el equipo dirigido por Jorge Almirón ya aseguró su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura, lo que le da cierto margen para enfocarse en la competencia continental. Sin embargo, su rendimiento reciente dejó algunas dudas, especialmente por errores defensivos que se repitieron en varios encuentros.
En su última presentación, Rosario Central logró revertir un partido complicado en Río Cuarto, donde estuvo cerca de dejar puntos importantes en el camino. La aparición de Ángel Di María, que ingresó por la lesión de Gaspar Duarte, resultó determinante para cambiar el rumbo del encuentro, junto con los aportes de Julián Fernández y nuevamente Copetti.
A pesar de ese impacto positivo, el cuerpo técnico optó por preservar al experimentado delantero en este compromiso, lo que obligará al equipo a encontrar variantes ofensivas para suplir su ausencia desde el inicio. De todos modos, su presencia en el banco representa una carta importante para el desarrollo del partido.
Por el lado de Universidad Central, el presente no es el mejor. El conjunto venezolano atraviesa un momento irregular en su liga local, donde solo consiguió una victoria en sus últimos cuatro partidos, lo que le impidió pelear por el primer puesto en la fase regular. Sin embargo, logró asegurarse un lugar en los cuadrangulares, manteniendo vivas sus aspiraciones.
En la Libertadores, su rendimiento fue cambiante. En el debut sorprendió con un triunfo 3-1 ante Libertad, pero luego cayó por el mismo marcador frente a Independiente del Valle, lo que lo dejó en la tercera posición del grupo. En su segunda participación histórica en el torneo, el objetivo principal es avanzar de fase, algo que no será sencillo.
El cruce en Caracas aparece como determinante para ambos. El conjunto argentino intentará consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras que el local buscará hacerse fuerte como local para no perder terreno. Con realidades distintas, pero la misma necesidad de sumar, el duelo promete ser intenso.
Universidad Central vs. Rosario Central, por la Copa Libertadores: probables formaciones
- Universidad Central: Lautaro Morales; Daniel Carrillo, Alfonso Simarra, Ruben Ramírez, Maicol Ruiz; Daniel De Sousa, Carlos Cermeño, Vicente Rodríguez, Yeiber Murillo; Charlis Ortiz y Camilo Zapata. DT: Daniel Sasso.
- Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Gimenez o Pol Fernández, Julián Fernandez, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
Universidad Central vs. Rosario Central: otros datos
- Hora: 21.00.
- Estadio: Estadio Olímpico de la UCV (Caracas, Venezuela).
- Árbitro: José Burgos (URU).
- VAR: Christian Ferreyra (URU).
- TV: Fox Sports.
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