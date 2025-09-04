Uno por uno, los jugadores de la Selección Argentina que podrían perderse el duelo con Ecuador
Aunque el equipo de Scaloni ya tiene el pasaje al Mundial, varios futbolistas deberán cuidarse de no recibir otra amarilla para poder estar en Guayaquil.
Con la clasificación asegurada al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Argentina afronta las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas sin la presión de los puntos. Sin embargo, el partido contra Venezuela trae consigo una advertencia importante: once futbolistas llegan condicionados por acumulación de tarjetas amarillas.
De cara al encuentro contra la Vinotinto, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico saben que el margen de error es mínimo. Cualquier amonestación extra dejaría automáticamente afuera a esos jugadores del duelo con Ecuador, previsto para el 9 de septiembre. El único que ya está descartado es Enzo Fernández, expulsado ante Colombia y sancionado con dos fechas, lo que explica su ausencia en la nómina.
Los nombres que figuran en la lista de advertidos son Thiago Almada, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Cristian Romero. Además, aparece Germán Pezzella, aunque el defensor no está en esta convocatoria debido a la grave lesión ligamentaria que lo marginó de la actividad.
Pese a las advertencias, en el plantel se respira cierta tranquilidad. Varios de los futbolistas llevan tiempo condicionados y han sabido convivir con esa presión sin caer en una nueva infracción. Aun así, el cuerpo técnico es consciente de que las Eliminatorias siempre son partidos intensos y que la posibilidad de perder piezas claves para la última jornada está latente.
La buena noticia para el entrenador es que esta convocatoria también incluye jóvenes que esperan su oportunidad. Si alguno de los titulares se ve obligado a descansar por sanción, eso podría abrir la puerta para que nuevas caras se muestren en un escenario competitivo y comiencen a ganarse un lugar pensando en la Copa del Mundo.
La situación plantea un desafío particular para Scaloni: mantener la competitividad del equipo sin comprometer a sus hombres más experimentados. Para los futbolistas advertidos, la misión será encontrar el equilibrio entre la intensidad que exige un partido oficial y la cautela necesaria para no quedar afuera de un cierre de Eliminatorias que, aunque con la clasificación asegurada, no deja de ser una vidriera importante.
