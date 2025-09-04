Uno por uno, los jugadores de la Selección Argentina que podrían perderse el duelo con Ecuador

julian alvarez argentina chile.jpg

La buena noticia para el entrenador es que esta convocatoria también incluye jóvenes que esperan su oportunidad. Si alguno de los titulares se ve obligado a descansar por sanción, eso podría abrir la puerta para que nuevas caras se muestren en un escenario competitivo y comiencen a ganarse un lugar pensando en la Copa del Mundo.

La situación plantea un desafío particular para Scaloni: mantener la competitividad del equipo sin comprometer a sus hombres más experimentados. Para los futbolistas advertidos, la misión será encontrar el equilibrio entre la intensidad que exige un partido oficial y la cautela necesaria para no quedar afuera de un cierre de Eliminatorias que, aunque con la clasificación asegurada, no deja de ser una vidriera importante.