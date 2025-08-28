Chiqui Tapia se ilusiona con la continuidad de Lionel Messi en la Selección Argentina: "Ojalá..."
Leo confirmó que contra Venezuela disputará su último partido en el país por Eliminatorias, pero el presidente de la AFA no pierde la fe de que siga.
El fútbol argentino amaneció con un nudo en la garganta. Lionel Messi confirmó que el próximo jueves, ante Venezuela en el Monumental, será su último partido como local por Eliminatorias Sudamericanas, en lo que empieza a marcar el comienzo de su despedida con la camiseta de la Selección Argentina.
“Va a ser un partido muy especial para mí. No sé si después habrá amistosos”, confesó el capitán, quien reveló que estará acompañado por su círculo íntimo: “Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis padres y toda la familia de mi mujer”.
La declaración sacudió al mundo del fútbol y no tardó en generar reacciones. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, habló del tema y se mostró ilusionado con que el crack rosarino siga ligado al equipo de Lionel Scaloni más allá de la clasificación al Mundial 2026.
“¿Modric cuántos años tiene? ¿Sigue jugando en la Selección? Depende de Leo. Ojalá que tenga ganas y que pueda seguir jugando porque realmente tener al mejor jugador del mundo en el campo es algo que no solo disfrutamos, sino que representa muchísimo para el grupo”, declaró Tapia en diálogo con TNT Sports.
Chiqui Tapia se ilusiona con la continuidad de Messi en la Selección Argentina: "Ojalá que tenga ganas"
Cercano a Messi —con quien suele compartir charlas y mates cuando se cruzan—, el presidente de la AFA dejó claro que todo dependerá del deseo del capitán: “Siempre decimos lo mismo: depende de él, de cómo se sienta. Sabemos los que lo conocemos lo competitivo que es. Por eso hay que esperar”.
El calendario marca que, después del choque con Venezuela el 4 de septiembre en el Monumental, la Albiceleste cerrará su camino en estas Eliminatorias cinco días más tarde visitando a Ecuador en Guayaquil. Luego, la preparación se enfocará en la próxima fecha FIFA.
Tapia, además, adelantó los próximos pasos de la Scaloneta: “Se van a anunciar los partidos de la fecha FIFA de octubre. Uno será con Venezuela en Miami, en el Hard Rock Stadium, y el otro en Chicago con Puerto Rico, pensando sobre todo en la base del próximo Mundial”.
En paralelo, la AFA continúa trabajando en su centro de alto rendimiento en Estados Unidos: “La idea es inaugurarlo antes de que comience el Mundial y que la Selección pueda tener alguna práctica ahí”, concluyó Tapia.
