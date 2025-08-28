Chiqui Tapia se ilusiona con la continuidad de Lionel Messi en la Selección Argentina: "Ojalá..."

Cercano a Messi —con quien suele compartir charlas y mates cuando se cruzan—, el presidente de la AFA dejó claro que todo dependerá del deseo del capitán: “Siempre decimos lo mismo: depende de él, de cómo se sienta. Sabemos los que lo conocemos lo competitivo que es. Por eso hay que esperar”.

El calendario marca que, después del choque con Venezuela el 4 de septiembre en el Monumental, la Albiceleste cerrará su camino en estas Eliminatorias cinco días más tarde visitando a Ecuador en Guayaquil. Luego, la preparación se enfocará en la próxima fecha FIFA.

Tapia, además, adelantó los próximos pasos de la Scaloneta: “Se van a anunciar los partidos de la fecha FIFA de octubre. Uno será con Venezuela en Miami, en el Hard Rock Stadium, y el otro en Chicago con Puerto Rico, pensando sobre todo en la base del próximo Mundial”.

En paralelo, la AFA continúa trabajando en su centro de alto rendimiento en Estados Unidos: “La idea es inaugurarlo antes de que comience el Mundial y que la Selección pueda tener alguna práctica ahí”, concluyó Tapia.