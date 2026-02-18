UTEDYC adhiere al paro de la CGT y se suspenden los partidos de este jueves 19 de febrero
La adhesión de Utedyc al paro general de la CGT obliga a suspender una serie de encuentros. La AFA ya trabaja en la reprogramación de la fecha 6.
El paro general convocado por la CGT por la reforma laboral para este jueves impactará de lleno en el fútbol argentino. Con la confirmación de la adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), la actividad oficial quedará suspendida y la AFA avanza en la reprogramación de los partidos de la fecha 6 del Torneo Apertura.
La decisión complica de manera directa la organización de los espectáculos deportivos, ya que Utedyc nuclea a los empleados de los clubes.
Sin su personal, áreas clave como controles de acceso, validación de entradas, venta de tickets, mantenimiento de instalaciones y seguridad interna de los estadios quedan sin cobertura, haciendo inviable la disputa de los partidos.
Desde la AFA ya comenzaron a trabajar en la reprogramación de los encuentros que estaban pautados para este jueves por la fecha 6, mientras se espera el comunicado oficial que confirme el alcance total de la medida.
Los partidos afectados
La jornada contemplaba cuatro encuentros del torneo local:
- Defensa y Justicia vs. Belgrano (17.15)
- San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto (17.15)
- Instituto vs. Atlético Tucumán (19.30)
- Independiente Rivadavia vs. Independiente (19.30)
Todos quedarán sujetos a nueva programación.
¿Qué pasa con la Recopa?
Por el momento, se contemplan dos posibles escenarios: podría realizarse este jueves 19 de febrero, si la sesión se concreta esta misma semana, o el miércoles 25, en caso de que el debate se postergue para la próxima. En ese contexto, uno de los compromisos más sensibles del calendario es la final de ida de la Recopa Sudamericana que Lanús debe disputar frente a Flamengo. El encuentro está programado para el próximo jueves y cualquier alteración en el esquema logístico podría impactar en la organización del evento internacional. Es casi un hecho que el Granate enfrentará al Mengao ya que es un partido que rige por normas de CONMEBOL y que no consideran la postergación pese a los problemas que podría traer para los hinchas la ausencia de transporte público.
En escenarios similares, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) suele priorizar la realización de sus competencias y evaluar alternativas operativas antes de suspender un partido. Sin embargo, las decisiones quedan atadas a las condiciones de seguridad y funcionamiento que puedan garantizarse en cada sede.
Así, mientras el debate político se intensifica en el Congreso y la central obrera ratifica su advertencia, el fútbol argentino sigue de cerca una situación que podría cruzar la agenda sindical con uno de los momentos más relevantes de su calendario competitivo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario