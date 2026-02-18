UTEDYC adhiere al paro de la CGT y se suspenden los partidos de este jueves 19 de febrero

Defensa y Justicia vs. Belgrano (17.15)

San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto (17.15)

Instituto vs. Atlético Tucumán (19.30)

Independiente Rivadavia vs. Independiente (19.30)

Todos quedarán sujetos a nueva programación.

¿Qué pasa con la Recopa?

Por el momento, se contemplan dos posibles escenarios: podría realizarse este jueves 19 de febrero, si la sesión se concreta esta misma semana, o el miércoles 25, en caso de que el debate se postergue para la próxima. En ese contexto, uno de los compromisos más sensibles del calendario es la final de ida de la Recopa Sudamericana que Lanús debe disputar frente a Flamengo. El encuentro está programado para el próximo jueves y cualquier alteración en el esquema logístico podría impactar en la organización del evento internacional. Es casi un hecho que el Granate enfrentará al Mengao ya que es un partido que rige por normas de CONMEBOL y que no consideran la postergación pese a los problemas que podría traer para los hinchas la ausencia de transporte público.

En escenarios similares, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) suele priorizar la realización de sus competencias y evaluar alternativas operativas antes de suspender un partido. Sin embargo, las decisiones quedan atadas a las condiciones de seguridad y funcionamiento que puedan garantizarse en cada sede.

Así, mientras el debate político se intensifica en el Congreso y la central obrera ratifica su advertencia, el fútbol argentino sigue de cerca una situación que podría cruzar la agenda sindical con uno de los momentos más relevantes de su calendario competitivo.